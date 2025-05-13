Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu değerlendirilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu A.K.O. gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliyi kent merkezinde tespit etti. Yapılan takip sonucunda operasyon düzenlendi.

A.K.O.'nun, genel güvenlik açısından risk teşkil eden şahıslar arasında yer aldığı bildirildi. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.