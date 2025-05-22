Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Nisan 2024 dönemine ilişkin ham çelik üretim verilerini açıkladı. Küresel üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,3 azalarak 155,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

En büyük üretici konumundaki Çin’in üretimi geçen yılın aynı seviyesinde kalarak 86 milyon ton olarak ölçüldü.

Almanya ve Japonya gerilerken Hindistan ve Türkiye yükseldi

Verilere göre Japonya’da üretim %6,4 düşüşle 6,6 milyon tona, Almanya’da ise %10,1 azalışla 3 milyon tona geriledi. ABD’nin üretimi %0,3 düşüşle 6,6 milyon ton olarak kaydedildi.

Brezilya ve Rusya’da da üretim sırasıyla %3,1 ve %5,1 oranında azaldı. Buna karşın Hindistan %5,6 artışla 12,9 milyon tona, İran ise %4,6 artışla 3,3 milyon tona çıktı.

Türkiye, üretimini %7 artırarak pozitif ayrıştı

Türkiye, Nisan 2023’e göre üretimini %7 artırarak 3 milyon tona yükseltti. Böylece Türkiye, hem Avrupa ülkeleri hem de dünya genelinde çelik üretiminde artış kaydeden sayılı ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye’nin performansı, küresel daralmaya rağmen çelik sektöründeki üretim kapasitesini koruma ve artırma yönündeki istikrarlı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.