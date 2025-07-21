Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan insani felaketle ilgili endişe verici bir açıklamada bulundu. Guterres, bölgedeki insanların yaşamsal ihtiyaçlara erişimden yoksun bırakıldığını belirterek, durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade etti.

Yazılı açıklamasında, "Gazze'de insanları hayatta tutan son yaşam hatları çöküyor" ifadesini kullanan Guterres, sivillerin açlık, susuzluk ve şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

"Yetersiz beslenme artıyor, siviller hedef alınıyor"

Gazze'de yetersiz beslenmeden etkilenen çocuk ve yetişkinlerin sayısının hızla arttığını belirten Guterres, yardıma ulaşmaya çalışan sivillerin vurulmasını, yaralanmasını ve öldürülmesini "en güçlü şekilde" kınadı.

“Aileleri için yiyecek arayan insanların şiddete maruz kalması kabul edilemez. Siviller korunmalı, hedef alınmamalı.” TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fejzic ile bir araya geldi İçeriği Görüntüle

İsrail’e yardım erişimini kolaylaştırma çağrısı

Guterres, İsrail’in BM ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından gönderilen yardımlara izin verme ve bu yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

“İnsani yardımların önü açılmalı. Bu bir seçenek değil, uluslararası yükümlülüktür.”

BM tesislerine saldırı: Konumlar önceden bildirildi

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta yeni tahliye emrinin BM’nin yardım ulaştırma kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını vurgulayan Guterres, bölgede görev yapan BM personelinin yerinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca bölgede iki BM misafirhanesinin saldırıya uğradığını belirten Guterres, “Tesislerin konumları önceden bildirildi. Buna rağmen saldırıya uğradılar. Bu uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

"Gazze’de acil ateşkes şart"

Açıklamasının sonunda acil ateşkes çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri, Gazze’de insani yardımların artırılmasına hazır olduklarını söyledi. Guterres, taraflara uluslararası hukuka uyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.