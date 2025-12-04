Milyonlarca İşçinin Gözü Asgari Ücret Zammında: Liderlerin Beklentileri

2025'in son ayına girilmesiyle birlikte, asgari ücret tartışmaları yeniden gündeme geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından asgari ücret zam oranının ne olacağına dair beklentiler de şekillenecek. Bu süreçte parti liderleri de asgari ücretle ilgili görüşlerini ve beklentilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak komisyonun önemine dikkat çekti. Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesidir. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz," ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, komisyon toplantısına işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) de davet edildi. Ancak TÜRK-İŞ'in toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. TÜRK-İŞ yönetimi, yeni yapı hakkında kendilerine sunulan bilgilerin resmileşmesinin ardından durumu açıklayacaklarını belirtti.

Parti Liderlerinin Asgari Ücret Beklentileri

Asgari ücretle ilgili olarak siyasi parti liderlerinin açıklamaları da dikkat çekiyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini ifade etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonunu baz aldıklarında, asgari ücret artışının en az yüzde 50 olması gerektiğini belirtti. Bu durumda asgari ücretin yaklaşık 33 bin TL'ye denk geleceğini vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin net 35 bin TL'den aşağı olmaması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de, asgari ücretin 39 bin TL olması gerektiğini belirtirken, bunun emekçiler için yeterli olacağını ancak devletin işveren üzerindeki yükü hafifletmesi gerektiğini dile getirdi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, asgari ücretin en az 46 bin TL olması gerektiğini savunarak, asgari ücretin yoksulluk sınırının en az yarısı kadar güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücretteki bu tartışmalar, işçi ve işveren kesimleri arasında geniş bir etki yaratırken, toplumun farklı kesimlerinden de çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor. 12 Aralık'taki komisyon toplantısı, bu konuda atılacak adımlar açısından belirleyici bir rol oynayacak.