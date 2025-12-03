Dolar
Kariyer Personelinin Maaşlarına Zam Yapılması Önerildi

Kariyer Personelinin Maaşlarına Zam Yapılması Önerildi

14
Kariyer Personelinin Maaşlarına Zam Yapılması Önerildi
Kamuda kariyer uzmanları, denetim elemanları ve yöneticilerin maaşlarına seyyanen zam yapılmasını içeren önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oybirliği ile kabul edildi. Bu düzenlemenin, kamu sektöründe kariyer meslek mensuplarının niteliğini artırması ve diğer meslek grupları ile olan maaş dengesini yeniden tesis etmesi bekleniyor.

Kariyer Meslek Mensuplarının Seçim Süreci

Kariyer meslek mensupları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan aldıkları puanlara göre sıralanmakta ve yazılı ile sözlü sınavlar sonucunda kamuya uzman yardımcısı veya müfettiş yardımcısı olarak atanmakta. Bu süreç, en az üç yıl süren bir eğitim ve yetiştirilme aşamasını içeriyor. Eğitim sürecinin ardından, uzmanlık tezi hazırlayan çalışanlar, yeterlilik sınavı ve yabancı dil şartını da sağladıklarında uzman veya müfettiş unvanları ile kamu sektöründe yer alıyorlar. Bu yoğun eğitim ve saha tecrübesi, kariyer meslek mensuplarını hem kamu hem de özel sektörde aranan birer uzman haline getiriyor.

Kamu Yönetiminde Kariyer Meslek Personeli

Kamu kurumlarının üst kademe yöneticilik pozisyonlarına atamalar, genellikle kariyer meslek personeli arasından yapılmaktadır. Bu durum, kariyer meslek mensuplarını kamu yönetiminin potansiyel üst düzey yöneticileri olarak ön plana çıkarıyor. Ancak, devletin işleyişi ve geleceği açısından kritik öneme sahip olan bu personelin maaşlarının düşük kalması, nitelikli çalışanların özel sektöre geçişini hızlandırmıştı.

Düzenlemenin Detayları ve Beklenen Etkileri

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önerge, "Merkez Teşkilatı Kariyer Uzmanlar ve Denetim Elemanları (Müfettiş, Kontrolör, vb.) ile Yöneticilerin Mali Haklarına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında" başlıklı bir düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenleme, 2026 Bütçe Kanununa eklendi ve yaklaşık 34.200 personelin faydalanması öngörülüyor. Faydalanan personelin yüzde 80'i kariyer meslek mensuplarından oluşurken, geri kalan kısmı ise bu gruptan atanan yöneticilerden meydana geliyor.

