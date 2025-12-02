Balıkesir'de Melki Mantarı Bereketi: Fiyatlar Düşüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eylül ayından itibaren etkili olan yağışlar ve ılık hava koşulları, Madra Dağı'nda melki mantarının bolca yetişmesine zemin hazırladı. Yerel halk için önemli bir geçim kaynağı haline gelen melki mantarının fiyatları, başlangıçta 400 lira iken, artan üretim sayesinde 100 liraya kadar düştü.

Yağışlar Melki Mantarını Artırdı

Son iki aydır aralıklarla yağan yağmurlar, Madra Dağı'nda melki mantarının bolca çıkmasına sebep oldu. Bu durum, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için yeni bir geçim kaynağı oluşturdu. İlk günlerde yüksek fiyatlarla satılan mantar, bollaşınca oldukça uygun fiyatlarla pazara sunulmaya başlandı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yerel halkın bu mantardan elde ettiği gelir, özellikle tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ek bir ekonomik destek sağladı.

Pazarındaki Hareketlilik

Pazara melki mantarını getiren 42 yaşındaki Rafet Gedik, "Bunları Madra'dan topladık. Havalar yağışlı gidince bol bol melki çıktı. Melki bizim için kaynağı oldu. Meramızda bol olan bir şey" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan, "Bu günlerde pazarda bol bol bu melkileri görüyoruz. Havaların yağışlı gitmesi ve sıcaklıkların mantarın üremesi için uygun olması, bunların çoğalmasına neden oldu. Severek yiyoruz" dedi.

Yerel Satıcıların Görüşleri

64 yaşındaki satıcı Kazım Çakır, "Bu aylarda rahmetlerimiz bol oldu. Melkilerimiz de çıktı. Melki geçim kaynağı bizim. Satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz" şeklinde konuştu. 67 yaşındaki satıcı Ali Yılmaz ise, "Havalar yağışlı, güzel oldu. Bol bol mantar satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu mantar köylülere çok iyi geldi bu sene" dedi.

Uzman Görüşü

Veteriner Hekim Uğur Tarhal, "Yağışlardan sonra bölgemizde özellikle dağ köylerinden bol bol melki toplayıp pazara getiriyorlar. Bizler de bir süreden beri melkileri alıyoruz. Çok da lezzetli. İlk başlarda az bulunduğu için fiyatları 400 liraydı. Fakat bu hafta kilosu 100 liraya kadar düştü. Güzel bir tat veriyor bizlere. Bütün herkesin bu melkileri alıp tatmalarını bekliyoruz" dedi.