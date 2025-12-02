Dolar
Piyanist Yeşim Gökalp Evinde Hayatını Kaybetti

Piyanist Yeşim Gökalp Evinde Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol
Piyanist Yeşim Gökalp Evinde Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın solisti ve ünlü piyanist Yeşim Gökalp, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. 59 yaşındaki sanatçının vefatı, hem yakınları hem de müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Olayın Gelişimi

Bodrum'un Bağla Bankevler Sitesi'nde yalnız yaşayan Yeşim Gökalp, evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine, bir öğrenci velisi site yönetimine başvurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen site görevlisi, Gökalp'in durumunu kontrol etmek üzere eve girdi. Yapılan incelemede, Gökalp’in hareketsiz yattığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri ve Aile Tepkisi

Yeşim Gökalp'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek otopsi işlemleri hakkında detaylı bilgi verilmedi. Gökalp'in kardeşi Demet Gökalp, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü olarak görev yapıyor. Ağabeyinin vefatını öğrenen Demet Gökalp, büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti. "Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yapılan ihbar sonucu maalesef ölü olarak bulunmuş. Evde televizyon açık kalmış," diyerek durumu özetledi. Cenaze, Yeşim Gökalp’in vasiyeti doğrultusunda yarın ikindi namazı sonrası Ankara Karşıyaka'da annesinin yanına defnedilecektir.

Yeşim Gökalp’in ani ölümü, müzik camiası ve sanatseverler arasında derin bir üzüntü yarattı. Sanatçının hayatı boyunca birçok başarılı projeye imza attığı ve genç piyanistlere ilham kaynağı olduğu biliniyor. Gökalp’ın kaybı, müzik dünyasında önemli bir boşluk yaratacağı düşünülüyor.

