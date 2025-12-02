2 Aralık 2023 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Alış-Satış Kurları

Yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde "Altın bugün ne kadar?" sorusu öne çıkıyor. 2 Aralık sabahı itibarıyla, gram altın ve çeyrek altın gibi değerli madenlerin fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu durum, yatırım yapmayı düşünenlerin yanı sıra, altın alım-satımı gerçekleştirmek isteyenlerin de fiyatları dikkatle takip etmesine yol açıyor. İşte, 2 Aralık 2023 itibarıyla güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum.

Güncel Gram Altın Fiyatları

2 Aralık 2023 itibarıyla gram altının alış fiyatı 5.765,25 TL, satış fiyatı ise 5.766,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların piyasalardaki gelişmelere göre sürekli değişkenlik göstermektedir. Gram altın, yatırımcılar için en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altının alış fiyatı 9.327,10 TL, satış fiyatı ise 9.542,59 TL olarak güncellenmiştir. Çeyrek altın, özellikle düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilmesi sebebiyle, piyasalardaki talep gören bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor.

Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları da yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilmektedir. 2 Aralık 2023 itibarıyla yarım altının alış fiyatı 18.595,91 TL, satış fiyatı ise 19.085,18 TL olarak belirlenmiştir. Tam altın ise alış ve satış fiyatı olarak 38.053,62 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir karar verme aşamasında dikkate alınmaktadır.

ONS Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.220,90 USD, satış fiyatı ise 4.221,48 USD olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, global ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla doğrudan etkilenmektedir.

Yatırımcıların ve altın alım-satımı gerçekleştirenlerin, piyasalardaki anlık fiyat değişimlerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. 2 Aralık itibarıyla güncel fiyat bilgileri, altın piyasasında yaşanan hareketlilik ve yatırımcıların beklentileri doğrultusunda yatırım kararlarını şekillendirmektedir.