1 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

1 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

Sayısal Loto’nun 1 Aralık tarihli 144. çekilişinde büyük ikramiye yine devretti. 6 bilen çıkmazken, 5 bilen 1 kişi 6,3 milyon TL’lik ikramiyeyi kazandı. Yeni çekiliş 3 Aralık’ta!

Yayınlanma
14
1 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

1 Aralık 2025 tarihli Sayısal Loto'nun 144. çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte, büyük ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı ve yeniden devretti. Sayısal Loto takipçileri, kazandıran numaralarla birlikte hangi kategoride kaç kişinin ikramiye kazandığını merak ediyor.

Kazandıran Numaralar

Ana Sayılar: 16 – 33 – 61 – 63 – 72 – 84
Joker: 69
SüperStar: 9

Sayısal Loto İkramiye Dağılımı

KategoriKazanan SayısıKişi Başına İkramiye
6 bilenDevir379.031.278,39 TL
5+1 (Joker)00 TL
5 bilen16.391.049,4 TL
4 bilen24111.180,8 TL
3 bilen8.829787,75 TL
2 bilen137.06371,6 TL

SüperStar Seçeneği Sonuçları

SüperStar oyununu işaretleyen talihliler için ek ikramiye dağılımı da belli oldu:

KategoriKazanan Sayısıİkramiye
6 + SüperStar00 TL
5+1 + SüperStar00 TL
5 + SüperStar00 TL
4 + SüperStar1577.197,5 TL
3 + SüperStar3479.760 TL
2 + SüperStar4091.200 TL
1 + SüperStar6.524120 TL
0 + SüperStar2.93260 TL

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 3 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 6 bilenin çıkmaması sebebiyle büyük ikramiye miktarı 380 milyon TL sınırına yaklaşmış durumda. Talihliler, çekiliş sonuçlarını ve bilet durumlarını millipiyangoonline.com üzerinden sorgulayabilir.

#Büyük İkramiye Devretti
#Loto Kazanan Numaralar
#Milli Piyango
#Sayısal Loto Sonuçları
#Süperstar Sonuçları
#1 Aralık 2025 Loto
#Mpi Çekiliş Numaraları
#Loto İkramiye Tablosu
#3 Aralık Loto Çekilişi
