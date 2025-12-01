1 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

1 Aralık 2025 tarihli Sayısal Loto'nun 144. çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte, büyük ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı ve yeniden devretti. Sayısal Loto takipçileri, kazandıran numaralarla birlikte hangi kategoride kaç kişinin ikramiye kazandığını merak ediyor.
Kazandıran Numaralar
Ana Sayılar: 16 – 33 – 61 – 63 – 72 – 84
Joker: 69
SüperStar: 9
Sayısal Loto İkramiye Dağılımı
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|Kişi Başına İkramiye
|6 bilen
|Devir
|379.031.278,39 TL
|5+1 (Joker)
|0
|0 TL
|5 bilen
|1
|6.391.049,4 TL
|4 bilen
|241
|11.180,8 TL
|3 bilen
|8.829
|787,75 TL
|2 bilen
|137.063
|71,6 TL
SüperStar Seçeneği Sonuçları
SüperStar oyununu işaretleyen talihliler için ek ikramiye dağılımı da belli oldu:
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|İkramiye
|6 + SüperStar
|0
|0 TL
|5+1 + SüperStar
|0
|0 TL
|5 + SüperStar
|0
|0 TL
|4 + SüperStar
|1
|577.197,5 TL
|3 + SüperStar
|34
|79.760 TL
|2 + SüperStar
|409
|1.200 TL
|1 + SüperStar
|6.524
|120 TL
|0 + SüperStar
|2.932
|60 TL
Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?
Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 3 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 6 bilenin çıkmaması sebebiyle büyük ikramiye miktarı 380 milyon TL sınırına yaklaşmış durumda. Talihliler, çekiliş sonuçlarını ve bilet durumlarını millipiyangoonline.com üzerinden sorgulayabilir.