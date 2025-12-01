1 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

1 Aralık 2025 tarihli Sayısal Loto'nun 144. çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte, büyük ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı ve yeniden devretti. Sayısal Loto takipçileri, kazandıran numaralarla birlikte hangi kategoride kaç kişinin ikramiye kazandığını merak ediyor.

Kazandıran Numaralar

Ana Sayılar: 16 – 33 – 61 – 63 – 72 – 84

Joker: 69

SüperStar: 9

Sayısal Loto İkramiye Dağılımı

Kategori Kazanan Sayısı Kişi Başına İkramiye 6 bilen Devir 379.031.278,39 TL 5+1 (Joker) 0 0 TL 5 bilen 1 6.391.049,4 TL 4 bilen 241 11.180,8 TL 3 bilen 8.829 787,75 TL 2 bilen 137.063 71,6 TL

SüperStar Seçeneği Sonuçları

SüperStar oyununu işaretleyen talihliler için ek ikramiye dağılımı da belli oldu:

Kategori Kazanan Sayısı İkramiye 6 + SüperStar 0 0 TL 5+1 + SüperStar 0 0 TL 5 + SüperStar 0 0 TL 4 + SüperStar 1 577.197,5 TL 3 + SüperStar 34 79.760 TL 2 + SüperStar 409 1.200 TL 1 + SüperStar 6.524 120 TL 0 + SüperStar 2.932 60 TL

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 3 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 6 bilenin çıkmaması sebebiyle büyük ikramiye miktarı 380 milyon TL sınırına yaklaşmış durumda. Talihliler, çekiliş sonuçlarını ve bilet durumlarını millipiyangoonline.com üzerinden sorgulayabilir.