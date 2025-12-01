TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1-3 Aralık tarihleri arasında Tacikistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Kurtulmuş'un Meclis Başkanı olarak Tacikistan'a yaptığı ilk resmi gezi olma özelliğini taşıyor. Ziyaretin amacı, iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve küresel ile bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak olarak belirlenmiştir.

Tacikistan'daki Görüşmeler

Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali’nin daveti üzerine başkent Duşanbe’ye gidecek. Ziyaret kapsamında Kurtulmuş, Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Yapılacak bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli gelişmelere zemin hazırlayabilir. Ayrıca, Kurtulmuş'un onuruna verilecek davete katılması da planlanmaktadır.

Özbekistan'a Geçiş

Tacikistan'daki temaslarının ardından, Kurtulmuş'un Özbekistan’ın Buhara kentini ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyarette, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılması ve öğrencilere hitap etmesi planlanıyor. Kurtulmuş, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, iki ülke arasındaki sağlık ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artırma açısından önemli bir adım olabilir.

Bu ziyaretlerin, Türkiye ile Tacikistan ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. Kurtulmuş'un gerçekleştireceği bu resmi ziyaretler, yalnızca diplomatik ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda iki taraf arasında önemli iş birlikleri için de zemin hazırlayacaktır.