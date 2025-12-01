Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor

Haliliye Belediyesi’nin düzenlediği spor kursları, gençlerin gelecekteki başarılarına zemin hazırlayan önemli bir rol üstleniyor. Bu kurslar, gençlerin sporla iç içe bir yaşam tarzı benimsemelerine ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine olanak tanıyor. Haliliye'deki spor merkezleri, gençlere aktif bir yaşam alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, profesyonel spor kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede gençler, kötü alışkanlıklardan uzak durarak fiziksel ve zihinsel açıdan güçlü bir birey olma yolunda ilerliyor.

Çeşitli Spor Branşlarında Eğitim Fırsatları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilen spor kursları, geniş bir yelpazede sunuluyor. Özellikle kış spor okulları, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen voleybol kursu, katılımcılar tarafından büyük beğeni topluyor. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen derslerde, gençler hem teknik bilgi ediniyor hem de uygulamalı eğitim alarak takım çalışması, odaklanma ve esneklik gibi önemli beceriler kazanıyor.

Gençlerin Teşekkürü ve Devam Eden Kayıtlar

Voleybol kursuna katılan gençler, kendilerine sağlanan imkanlar ve sporu sevdirdikleri için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti. Haliliye Belediyesi, spor alanında sunduğu olanaklarla gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Şu anda basketbol, voleybol, tekvando, futbol, halk oyunları ve judo branşlarındaki spor kursları için kayıtların devam ettiği bildirildi. Bu kurslar aracılığıyla gençler, hem spor alanında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de sosyal bir ortamda yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini artırma şansı elde ediyor.