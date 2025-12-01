Dolar
42,4786 %-0.06
Euro
49,4238 %0.16
Gram Altın
5.806,80 % 0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor

Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Haliliye Belediyesi’nin düzenlediği spor kursları, gençlerin gelecekteki başarılarına zemin hazırlayan önemli bir rol üstleniyor. Bu kurslar, gençlerin sporla iç içe bir yaşam tarzı benimsemelerine ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine olanak tanıyor. Haliliye'deki spor merkezleri, gençlere aktif bir yaşam alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, profesyonel spor kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede gençler, kötü alışkanlıklardan uzak durarak fiziksel ve zihinsel açıdan güçlü bir birey olma yolunda ilerliyor.

Çeşitli Spor Branşlarında Eğitim Fırsatları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilen spor kursları, geniş bir yelpazede sunuluyor. Özellikle kış spor okulları, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen voleybol kursu, katılımcılar tarafından büyük beğeni topluyor. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen derslerde, gençler hem teknik bilgi ediniyor hem de uygulamalı eğitim alarak takım çalışması, odaklanma ve esneklik gibi önemli beceriler kazanıyor.

Gençlerin Teşekkürü ve Devam Eden Kayıtlar

Voleybol kursuna katılan gençler, kendilerine sağlanan imkanlar ve sporu sevdirdikleri için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti. Haliliye Belediyesi, spor alanında sunduğu olanaklarla gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Şu anda basketbol, voleybol, tekvando, futbol, halk oyunları ve judo branşlarındaki spor kursları için kayıtların devam ettiği bildirildi. Bu kurslar aracılığıyla gençler, hem spor alanında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de sosyal bir ortamda yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini artırma şansı elde ediyor.

Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı
Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı
#Ekonomi / 01 Aralık 2025
Emlak Vergisi Ödemeleri Nereden, Nasıl Yapılır?
Emlak Vergisi Ödemeleri Nereden, Nasıl Yapılır?
#Gündem / 01 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Süper Lig'de Dev Derbi: Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Detayları
Süper Lig'de Dev Derbi: Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Detayları
Spor
Dev Derbinin Kaderi Kalecilerin Ellerinde: Usta Eldivenlerin Performansı
Dev Derbinin Kaderi Kalecilerin Ellerinde: Usta Eldivenlerin Performansı
Yusuf Atay'ın Tutuklanma Süreci ve Hakkında Bilgiler
Yusuf Atay'ın Tutuklanma Süreci ve Hakkında Bilgiler
Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı! Eylül Öztürk, Kendisiyle 13 Yaş Küçük Denizbody ile Aşkını İlan Etti
Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı! Eylül Öztürk, Kendisiyle 13 Yaş Küçük Denizbody ile Aşkını İlan Etti
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi
Polat Şaroğlu Kimdir? CHP’nin Yükselen İsmi Hakkında Merak Edilenler
Polat Şaroğlu Kimdir? CHP’nin Yükselen İsmi Hakkında Merak Edilenler
Fatih Altaylı, Mahkeme Sonrası YouTube Yayınlarına Dönüş Yaptı
Fatih Altaylı, Mahkeme Sonrası YouTube Yayınlarına Dönüş Yaptı
Kurtuluş Oransal Kimdir ve Neden Hayatını Kaybetti?
Kurtuluş Oransal Kimdir ve Neden Hayatını Kaybetti?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft