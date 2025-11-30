Süper Lig'de Dev Derbi: Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Detayları

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında futbolseverler büyük bir heyecanla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçını bekliyor. Bu karşılaşma, hem ligdeki zirve yarışını hem de bu iki köklü kulüp arasındaki rekabeti etkileyen önemli bir mücadele olacak. Fenerbahçe, bu maçı kazanması durumunda Galatasaray'dan liderliği devralma fırsatını elde edecekken, Galatasaray ise derbiden galip ayrılması halinde rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkarma hedefinde olacak. Peki, bu kritik derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Maçın Tarih ve Saati

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçı, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu önemli karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olacak ve yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olarak belirlendi. Ayrıca, maçın dördüncü hakemi Ali Yılmaz görev alacak. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Durumu

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde 11 maçlık yenilmezlik serisi ile dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 4'ü Avrupa'da olmak üzere toplamda 11 resmi maçta galip gelmeyi başardı. Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, son 5 lig maçını kazanarak önemli bir form grafiği yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takım, 31 puan ile haftaya Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada girdi. Fenerbahçe, derbide galip gelmesi halinde liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Hazırlıkları

Galatasaray ise, geride kalan 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 32 puan topladı. Bu sonuçlarla haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider olarak girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy'de liderliğini korumak için mücadele edecek. Ancak, Galatasaray'da bu önemli maç öncesinde 7 oyuncunun eksik olduğu belirtildi. Sakatlıkları nedeniyle Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu derbide forma giyemeyecek. Ayrıca, kırmızı kart cezası nedeniyle Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamındaki Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da takım arkadaşlarıyla birlikte olamayacak.

Eksik ve Sakat Oyuncular

Fenerbahçe cephesinde ise, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksiği bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Galatasaray'da ise, sakatlıklarını atlatan Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mario Lemina derbiye yetişti. Bu oyuncular, teknik direktör Okan Buruk tarafından sahaya sürülme ihtimali taşıyor, ancak Osimhen ve Lemina'nın ilk 11'de başlaması beklenirken, Yunus Akgün'ün riske edilmemesi düşünülüyor.

Rekabetin Tarihi

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık'taki derbiyle birlikte tarihlerinde 404. kez karşı karşıya gelecek. Rekabet, 17 Ocak 1909'da yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlamıştı. Fenerbahçe, toplamda oynanan 403 maçta 149 galibiyet ile öne çıkarken, Galatasaray 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı toplam 543 gole, Galatasaray 504 golle karşılık verdi. İki takım, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaşırken, genel toplamda Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı 53-38 galibiyet üstünlüğüne sahiptir.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından biri olarak futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her iki takımın da hedefleri doğrultusunda alacakları sonuç, ligdeki dengeleri etkileyecek. Bu zorlu mücadelenin sonucunda hangi takımın öne geçeceği ise merakla bekleniyor.