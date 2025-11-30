Türkiye'den Bir Papa Geçti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki dört günlük resmi temaslarının ardından ülkeden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Papa, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. Türkiye'deki programını tamamlayan Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na geçti.

Resmi Karşılama ve Yolculuk

Papa 14. Leo'yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer yolcu etti. Papa ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.55'te Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Ziyaret, Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Papa'nın Türkiye'deki Temasları

Resmi programı çerçevesinde, Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte davetlilere hitap etti. Bu toplantı, iki lider arasında din ve kültür konularında iş birliğinin artırılması için bir platform oluşturdu.

Papa, Türkiye'deki ziyaretinin ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, dinler arası diyalogun önemine vurgu yapan bir adım olarak kaydedildi.

İstanbul'daki Etkinlikler

İstanbul'da, Papa 14. Leo'nun ilk durağı Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi oldu. Burada piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve diğer ruhani liderlerle bir araya geldi. Ardından, helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçerek, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen ayine katıldı. Bu etkinlik, Hristiyan mezhepleri arasındaki birliğin simgesi olarak önemli bir anlam taşıdı.

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret ederek farklı inançların bir arada var olmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan toplulukların liderleriyle toplantılar gerçekleştirdi. Fener Rum Patrikhanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelerek ortak bir bildiri imzaladı.

Ayinler ve Dua Ziyareti

Papa, Volkswagen Arena'da düzenlediği ayin ile toplulukla bir araya geldi. Ayrıca, Ermeni Apostolik Katedraline de bir dua ziyareti gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, Papa'nın Hristiyan topluluklarıyla olan bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını gösterdi. Türkiye'deki bu ziyaret, dinler arası diyalogun teşvik edilmesi ve kültürel etkileşimin artırılması açısından oldukça önemli bir fırsat sundu.