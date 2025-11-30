Altın Fiyatları Son Durum 30 Kasım 2025

30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Özellikle iç ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi çeşitli altın türlerinin fiyatları, vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanmakta. Bugün, günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor.

Güncel Altın Fiyatları

30 Kasım 2025 Pazar günü saat 08:25 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Gram altın satış fiyatı: 5.799 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.500 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.001 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.885 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.363 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.217 Dolar

Piyasalardaki hareketliliğin yanı sıra, hafta sonu boyunca altın serbest piyasada işlem görmemesi, yatırımcıların dikkatini artırmakta. Cuma günü kapanan piyasalarda yaşanan gelişmeler, cumartesi ve pazar günleri boyunca takip ediliyor. Bu süreç, altın fiyatlarının gelecekteki trendlerini anlamak adına önemli bir fırsat sunmakta. Özellikle yatırımcıların, piyasa analistlerinin yorumlarını ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak yaptıkları analizler, altın alım satım kararlarında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Dolayısıyla, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu olmayı sürdürüyor. Piyasalardaki gelişmeler ışığında, altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.