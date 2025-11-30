Ülke Genelinde Beklenen Yağışlar İçin Uyarılar Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülke genelinin büyük bir bölümünde yağmur bekleniyor. Özellikle Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu durum, bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarına yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yağış Beklentileri ve Etkileri

Yapılan tahminlere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşeceği, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle tarım ve sulama faaliyetlerini etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kuvvetli Yağışlar ve Olumsuz Etkiler

Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar, ani sel, su baskınları ve yıldırım gibi tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, yerel dolu yağışı ve yağış anında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgarlar da dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Sıcaklıklar ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli bir şekilde (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor. Bu durum, özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlar için ek bir risk oluşturabilir.

Sonuç olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, ülke genelinde beklenen yağışlar ve olumsuz hava koşulları için halkın tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağışlar beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor.