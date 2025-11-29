Dolar
42,5088 %0.16
Euro
49,3718 %0.05
Gram Altın
5.763,55 % 1,55
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik

Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik
Okunma Süresi: 2 dk

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çeken altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü bir ivmeye soktu. 29 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, Kapalıçarşı'da altın fiyatları dikkat çekici bir artış gösteriyor.

Kapalıçarşı'daki Güncel Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın, alış fiyatı 9.287,46 TL, satış fiyatı ise 9.499,83 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda gram altın fiyatları da dikkat çekiyor; gram altın alış fiyatı 5.763,11 TL, satış fiyatı ise 5.763,88 TL olarak kaydedildi.

Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. Yarım altın alış fiyatı 18.516,87 TL, satış fiyatı ise 18.999,65 TL'den işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 37.883,10 TL, satış fiyatı ise yine 37.883,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu değerler, altının güvenli bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Cumhuriyet Altını ve Genel Değerlendirme

Cumhuriyet altını fiyatları da yukarı yönlü hareketlilikten nasibini almış durumda. Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.404,00 TL, satış fiyatı ise 38.983,00 TL olarak belirlenmiştir. Altın, tarihsel olarak kriz dönemlerinde yatırımcıların tercih ettiği bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaktadır. Mevcut koşullar, altın alım satımında dikkatli bir yaklaşım sergilenmesini zorunlu kılmaktadır ve yatırımcılar, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Terme’nin İki Yakası Yeni Bulvar ve Köprüyle Birleşiyor
Terme’nin İki Yakası Yeni Bulvar ve Köprüyle Birleşiyor
#Politika / 29 Kasım 2025
Kızılcık Şerbeti Başak Kimdir? Seray Kaya Hakkında Bilgiler
Kızılcık Şerbeti Başak Kimdir? Seray Kaya Hakkında Bilgiler
#Magazin / 29 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Gündem
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor
Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor
Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları
Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft