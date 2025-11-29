Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çeken altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü bir ivmeye soktu. 29 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, Kapalıçarşı'da altın fiyatları dikkat çekici bir artış gösteriyor.

Kapalıçarşı'daki Güncel Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın, alış fiyatı 9.287,46 TL, satış fiyatı ise 9.499,83 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda gram altın fiyatları da dikkat çekiyor; gram altın alış fiyatı 5.763,11 TL, satış fiyatı ise 5.763,88 TL olarak kaydedildi.

Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. Yarım altın alış fiyatı 18.516,87 TL, satış fiyatı ise 18.999,65 TL'den işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 37.883,10 TL, satış fiyatı ise yine 37.883,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu değerler, altının güvenli bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Cumhuriyet Altını ve Genel Değerlendirme

Cumhuriyet altını fiyatları da yukarı yönlü hareketlilikten nasibini almış durumda. Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.404,00 TL, satış fiyatı ise 38.983,00 TL olarak belirlenmiştir. Altın, tarihsel olarak kriz dönemlerinde yatırımcıların tercih ettiği bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaktadır. Mevcut koşullar, altın alım satımında dikkatli bir yaklaşım sergilenmesini zorunlu kılmaktadır ve yatırımcılar, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.