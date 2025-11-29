Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları

Yatırımcılar ve vatandaşlar, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip ederek döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. 29 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Dolar ve Euro fiyatlarının ne kadar olduğuna dair bilgiler merak ediliyor. Peki, döviz kurlarındaki son durum nedir?

Döviz Piyasasında Dalgalı Görünüm

Hafta sonu itibarıyla döviz piyasalarında dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. Bugün, dolar ve euro fiyatlarının ne kadar olduğu ise yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 29 Kasım Cumartesi günü itibarıyla, dolar/TL kuru güne 42,50 TL seviyesinde başlamış durumda. Sabah saatlerinde bu rakamda herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir.

Euro/TL Fiyatı

Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 49,08 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dış piyasalarda yaşanan gelişmeler ve iç ekonomik dinamikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar için güncel fiyatlar büyük bir öneme sahiptir.

Özellikle altın ve döviz fiyatlarının sık sık değiştiği bu dönemde, yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa hareketlerini yakından takip etmesi önerilmektedir. Dolar ve euro gibi dövizlerin fiyatları, sadece yerel piyasalarda değil, aynı zamanda küresel ekonomik gelişmelerden de etkilenmektedir.