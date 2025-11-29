Dolar
Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi

Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi

Yayınlanma
14
Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi
Okunma Süresi: 2 dk

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile güvenlik güçleri, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, Erzin ilçesinde E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Yapılan uygulama sırasında, H.A. isimli sürücü tarafından yönetilen bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan incelemede, menşei belirsiz olan yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi. Söz konusu etlerin, üretim izin belgesi ve faturasının bulunmaması, sağlık standartlarına uygun olmadığını göstermekteydi. Bu durum, gıda güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyordu.

İdari İşlemler ve İmha Süreci

Ele geçirilen etler, Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilerek gerekli idari işlemler tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, sağlık açısından tehlike arz eden bu ürünler, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla toprağa gömülerek imha edildi. Bu tür uygulamalar, gıda güvenliğinin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve benzer olayların önlenmesi adına caydırıcı bir etki oluşturuyor.

Hatay'da gerçekleştirilen bu operasyon, gıda güvenliği konusunda atılan adımları ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmaları gözler önüne seriyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin iş birliği, bu tür tehlikeli ürünlerin piyasada yer almasının önüne geçmeye yönelik önemli bir strateji olarak öne çıkıyor.

