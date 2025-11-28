Dolar
42,4892 %0.12
Euro
49,2295 %-0.18
Gram Altın
5.743,52 % 1,20
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2025 Aralık Kira Artış Oranı Hesaplamaları

2025 Aralık Kira Artış Oranı Hesaplamaları

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025 Aralık Kira Artış Oranı Hesaplamaları
Okunma Süresi: 2 dk

Kiracılar ve ev sahipleri, 2025 Aralık ayı kira artış oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, bu oranın belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Kira sözleşmesi yenileme hazırlıkları yapan vatandaşlar, yeni kira tutarları üzerinde etkili olacak hesaplamaları incelemeye başladı. Peki, Aralık ayında kira artış oranı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Aralık 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Aralık 2025 dönemine ait kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak belirlenecek. Bu verilerin, Aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Kesin kira artış oranı ise, 3 Aralık 2025 Salı günü saat 10:00'da yapılacak TÜİK enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kira artış oranı, yasal olarak konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek oranı belirlemek için TÜFE'nin on iki aylık ortalaması esas alınır. Hem konut hem de iş yeri kiralarında, kira artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim oranı ile sınırlıdır. Bu hesaplama yöntemi, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını gözetmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kasım 2025 Kira Artış Oranı

Güncel veri olarak, Kasım 2025 kira artış oranı %37,15 olarak belirlenmiştir. Bu oran, Kasım ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar için tavan oranı teşkil etmektedir. Yani, bu oran kadar kira bedeline zam yapılması yasal olarak mümkün olacaktır.

Kira Zammi Hesaplama Örneği

Mevcut kira bedeli üzerinden yapılacak hesaplamayı örnekle açıklamak gerekirse: Mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir daire için %37,15’lik zam oranı uygulandığında, zamlı kira bedeli yaklaşık 5.572,5 TL artış ile 20.572,5 TL olacaktır. Bu hesaplama, kiracıların yeni kira bedellerini planlamalarına yardımcı olmaktadır.

Aralık ayı kira artış oranının belirlenmesi, kiracılar ve ev sahipleri açısından önemli bir süreçtir. Herkesin merakla beklediği bu veriler, ekonomik koşulları ve bütçe planlamalarını doğrudan etkileyecektir.

#Tüik
#Kira Zammı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadele Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadele Vurgusu
#Politika / 28 Kasım 2025
CZN Burak ve Babası Hakkında Verilen Davada Beraat Kararı
CZN Burak ve Babası Hakkında Verilen Davada Beraat Kararı
#Magazin / 28 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bakan Uraloğlu: İnternetteki Zararlı İçeriklere Karşı Güçlü Denetim Mekanizmaları Oluşturacağız
Bakan Uraloğlu: İnternetteki Zararlı İçeriklere Karşı Güçlü Denetim Mekanizmaları Oluşturacağız
Gündem
Durul Bazan Kimdir? Arka Sokaklar’da Adem Ağa Karakterinin Gerçek Yüzü
Durul Bazan Kimdir? Arka Sokaklar’da Adem Ağa Karakterinin Gerçek Yüzü
Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti
Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti
Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı
Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı
Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi
Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi
Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var
Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft