Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti

Google, Microsoft'un bulut bilişim hizmetlerine dair Avrupa Birliği'nde yürüttüğü rekabet şikayetini geri çekti. Bu karar, Avrupa Komisyonu'nun Microsoft'un bulut hizmetlerindeki pazar gücünü incelemek üzere yeni bir soruşturma başlatmasının ardından geldi. Google, şikayetini geri çekme nedenini, Komisyon'un sektördeki sorunlu uygulamaları ayrı bir süreçte değerlendireceğini açıklaması olarak belirtti.

Google'ın İddiaları ve Geri Çekme Sebebi

Geçtiğimiz yıl Google, Microsoft'un rekabete aykırı yöntemlerle müşterileri Azure platformuna yönlendirdiğini öne sürerek Avrupa Komisyonu'na başvurmuştu. Google Cloud Avrupa Kıdemli Direktörü Gorga Abeltino, konuya ilişkin bir blog yazısında, "Bugün, Komisyon'un bulut sektöründeki sorunlu uygulamaları ayrı bir süreçte inceleyeceğini duyurması ışığında bu şikayeti geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Abeltino ayrıca, Google'ın Avrupa Birliği, İngiltere ve diğer bölgelerdeki politika yapıcılarla ve müşterilerle işbirliğini sürdürerek bulut pazarındaki seçenek ve açıklığı savunma hedefini vurguladı.

Pazar Durumu ve Rekabet Analizi

Bulut hizmetleri pazarında Amazon Web Services (AWS) liderliğini sürdürmekte olup, pazar payı yaklaşık yüzde 30 seviyesindedir. Microsoft, yüzde 20 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, Google'ın payı yüzde 13 olarak kaydedilmektedir. Avrupa Komisyonu, Microsoft Azure ve AWS'nin pazar gücünü pekiştiren özellikler taşıyıp taşımadığını incelemek üzere kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Bu soruşturmanın bir yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Dijital Piyasalar Yasası ve Olası Etkileri

Soruşturma sonuçlarına göre, Microsoft Azure ve Amazon Web Services'in AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "kapı bekçisi" olarak tanımlanabileceği öngörülmektedir. Bu statü, söz konusu şirketlere rekabeti artırıcı ek yükümlülükler ve sınırlamalar getirilmesini sağlayacak. Böylece, bulut hizmetleri pazarındaki rekabet ortamının daha sağlıklı hale gelmesi hedeflenmektedir.