TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla büyük bir ilgiyle karşılandı. TOKİ tarafından yürütülen bu proje, başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kura çekimi ve sonuçlarının açıklanacağı tarihlerin merakla beklenmesine neden oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin güncel bilgiler.

TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesine başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025 tarihine kadar kabul edilecektir. Ayrıca, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Bu tarihler, başvuru sahipleri için önemli bir dönüm noktasıdır.

Kura Çekimi Tarihleri

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarih aralığı, başvuru sahipleri için büyük bir heyecan kaynağıdır. İlk konut teslimatlarının ise 2027 yılının Mart ayında başlaması planlandığı ifade edilmektedir.

Konut Teslimatları Hakkında Bilgiler

TOKİ'nin ilk konut teslimatlarının 2027 Mart ayında yapılması bekleniyor. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve 3 veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar oluşturulmuştur. Bu kontenjanlar, belirli oranlarda avantajlar sunmaktadır.

Başvuru Koşulları ve Gelir Sınırları

Proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi veya çocukları üzerinde hiçbir gayrimenkul kaydı bulunmayan herkes başvuruda bulunabilecektir. Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lira olması gerekecektir. Konut satış bedelleri ise 1 milyon 800 bin liradan başlamaktadır.

TOKİ Ödeme Planı

Konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacaktır. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin lira olarak belirlenmişken, aylık taksit miktarı 7 bin 313 lira olacaktır. Diğer illerde ise 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira fiyatla satılacak ve aylık taksitler 6 bin 750 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 65 metrekarelik 2+1 konutlar İstanbul'da 2 milyon 450 bin lira, diğer illerde ise 2 milyon 200 bin lira olarak fiyatlandırılmıştır.

Projenin "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurulması, yüksek konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. TOKİ'nin 81 ilde gerçekleştireceği bu konut projesi, birçok vatandaş için ev sahibi olma imkanını artırmayı hedeflemektedir.