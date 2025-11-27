Papa XIV. Leo Türkiye Ziyaretiyle Tarihe Geçti: Ankara'da Yoğun Diplomatik Trafik, İznik Konsili Vurgusu

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo (Robert Francis Prevost), 27 Kasım 2025'te Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulundu. Papa’nın göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti olması nedeniyle uluslararası alanda da büyük ilgiyle takip edilen program, hem diplomatik hem de dini açıdan önemli mesajlar taşıdı. Ziyaret kapsamında Anıtkabir’e çelenk bırakıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirildi ve Türkiye ile Katolik dünyası arasında dinler arası diyalog için güçlü semboller sergilendi.

Papa Kimdir?

Gerçek adı Robert Francis Prevost olan XIV. Leo, Katolik Kilisesi tarihinde ilk Amerikalı Papa olarak biliniyor. 1955 yılında ABD’nin Chicago kentinde doğan Papa, genç yaşta rahiplik yoluna girdi. Latin Amerika’daki misyonerlik yılları boyunca özellikle Peru’da uzun süre hizmet verdi. Trujillo Başpiskoposu olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında Vatikan bünyesinde önemli pozisyonlara getirildi. Papa Françesko’nun 2025 yılında hayatını kaybetmesinin ardından konklavda yapılan oylamada dördüncü turda oy birliğiyle yeni Papa seçildi.

Ankara’da Resmi Törenle Karşılandı

İtalya'dan kalkan özel uçakla saat 10.30 civarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen Papa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılandı. Havalimanında gerçekleşen resmi törenin ardından Papa, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Papa XIV. Leo, özel anı defterine barış ve diyalog mesajları içeren anlamlı cümleler yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

Anıtkabir ziyaretinin ardından Papa XIV. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren toplantının ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider de barış, hoşgörü ve karşılıklı saygı vurgusu yaptı.

Papa XIV. Leo konuşmasında, “Bu ülkenin Hristiyanlık tarihinde derin kökleri var. İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla buradayım. Türkiye, geçmişiyle sadece bölge için değil, dünya için de büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Papa’nın ziyareti, küresel ölçekte barış ve diyaloğun inşasında güçlü bir adım. Farklı inançların temsilcileri olarak ortak insani değerlerde buluşmalıyız,” dedi.

Dinler Arası Diyalog Teması Öne Çıktı

Papa XIV. Leo, Ankara’daki programı kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yerine vekâleten görevi sürdüren Safi Arpaguş ile de bir araya geldi. Görüşmede, dinler arası diyalog, dini hoşgörü, göç krizleri ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara karşı birlikte hareket etme çağrısı yapıldı. Görüşme sonrasında Papa, “İnanç farklılıkları bizi bölmemeli, aksine insanlık ortak paydasında birleştirmeli,” sözlerini kullandı.

İznik Konsili Vurgusu ve İstanbul Programı

Ziyaretin en çarpıcı noktalarından biri, 325 yılında gerçekleşen 1. İznik Konsili'nin 1700. yılına gönderme yapılması oldu. Papa XIV. Leo’nun Türkiye’yi ilk ziyaret noktası olarak seçmesinin arkasındaki en önemli etkenin bu tarihi dönüm noktası olduğu belirtildi.

Papa, Ankara temaslarının ardından İstanbul’a geçerek Hristiyanlığın kadim miraslarından Ayasofya’yı dışarıdan ziyaret edecek. Ziyaretin son günü ise İznik’te düzenlenecek sembolik bir ayinle tamamlanacak. Katolik dünyası için tarihi bir anma olarak kayıtlara geçecek bu etkinliğe çok sayıda kardinalin de eşlik etmesi bekleniyor.

Uluslararası Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Papa’nın Türkiye ziyareti dünya medyasında da manşetlere taşındı. Deutsche Welle, ziyareti “Tarihi Barış Adımı” olarak nitelendirirken, Le Monde “Papa’nın Türkiye mesajı Vatikan politikasında yeni bir dönem sinyali” yorumunu yaptı. Amerikan basını ise XIV. Leo’nun ilk yurtdışı durağını Türkiye olarak seçmesini, ABD ile Türkiye arasında diplomatik zeminin güçlenmesi açısından stratejik buldu.

Tarihi ve Dini Açıdan Önemli Bir Ziyaret

Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti, sadece Katolik dünyası değil, aynı zamanda İslam coğrafyasında da olumlu yankı uyandırdı. Hoşgörü, karşılıklı anlayış ve ortak insani değerler teması çerçevesinde gerçekleşen ziyaret, iki ülke arasında yeni bir iletişim kapısı açtı.

Ziyaretin devamında Papa’nın İstanbul’daki ekümenik temasları ve İznik Konsili’ne yönelik anma etkinliğiyle yeni diyalog adımları atması bekleniyor.