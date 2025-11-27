Dolar
Özgür Özel'in İmralı İddiası: AK Parti'den Şaşırtan Teklif

Özgür Özel'in İmralı İddiası: AK Parti'den Şaşırtan Teklif

14
Özgür Özel'in İmralı İddiası: AK Parti'den Şaşırtan Teklif
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti öncesinde dikkat çekici bir iddiada bulundu. Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, AK Parti'de etkili bir ismin kendilerine yaptığı teklifi açıkladı ve bu durumun siyasi arenada önemli tartışmalara yol açabileceğini belirtti.

İddialı Açıklamalar ve Gizlilik Vurgusu

Özgür Özel, ziyaretin detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirirken, AK Parti'nin yaklaşımını eleştirdi. Özel, "Bize bir AK Parti yetkilisi, 'Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak' dedi," şeklinde konuştu. Bu açıklama, İmralı ziyaretiyle ilgili gizlilik tartışmalarını alevlendirdi.

CHP'nin Tutumu ve Beklentiler

CHP Genel Başkanı, partisinin bu süreçteki tutumunu net bir şekilde ifade etti. "Biz komisyona girdik, katkı irademizi ortaya koyduk ve koymaya devam ediyoruz," diyen Özel, İmralı ziyareti konusunda halkın ve tabanın beklentilerini göz önünde bulundurduklarını vurguladı. Özel, AK Parti'nin MHP ile olan ilişkisini eleştirerek, bu durumun siyasi bir rant olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Gizli Tutanaklar ve Şeffaflık Talepleri

Özel, İmralı'daki tutanakların komisyonla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini savunarak, "Eğer gizli kalması gereken bir şey yoksa, biz de açıklanması yönünde destek veririz," dedi. Bu talep, siyasi süreçlerin daha şeffaf hale gelmesi gerektiği yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi. Özel, "Komisyonun kamuya açık kısmında da hiç konuşmadılar. Oylama gizli olsun dendi," diyerek, mevcut durumun yetersizliğine dikkat çekti.

Sonuç Olarak

Özgür Özel'in İmralı ziyareti ile ilgili ortaya koyduğu iddialar, siyasi tartışmaları derinleştirmeye aday görünüyor. CHP'nin yaklaşımı ve AK Parti'nin gizlilik politikaları, önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündeminde kalmaya devam edecektir.

