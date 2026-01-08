Bir Liman Daha Özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazların 45 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. Bu özelleştirme işlemi, bölgenin denizcilik altyapısının geliştirilmesi ve ekonomik potansiyelinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek.

İhaleye İlişkin Detaylar

ÖİB tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası'nın Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi. İhaleye ait ilan, 27 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İhaleye katılmak isteyen firmaların 25 Mart 2026 tarihine kadar tekliflerini sunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesinin bedeli 150 bin TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 70 milyon TL olarak belirlenmiştir. İhale, yıllık işletme hakkı bedeli üzerinden ABD doları cinsinden yapılacaktır.

Liman Tesisinin Geleceği

Çeşmeli Limanı'nın geçmişi, 2002 yılına kadar uzanmaktadır. NATO Eski Kabul Limanı olarak bilinen bu bölgenin yapımına başlansa da, NATO'nun projeden vazgeçmesi üzerine inşaat tamamlanamamıştır. İhale sürecinde, kazanan firmanın azami 10 yıl içinde yeni bir liman tesisini inşa etmesi beklenmektedir. Bu süreçte, işletici firmaya dökme yük, genel kargo, sıvı yük ve konteyner taşımacılığı gibi çeşitli hizmetler sunma imkanı tanınmaktadır.

Ödeme Planı ve Yükümlülükler

İhaleyi kazanan işletmeci, sözleşme imza tarihinde ilk üç yıla ait işletme hakkı bedelini peşin olarak ödeyecek. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki iki yıl boyunca herhangi bir ödeme yapılmayacak. Üçüncü yıldan itibaren ise toplam 22 yıl içerisinde 19 taksit ile ödeme tamamlanacaktır. Ayrıca, işletici firmanın yıllık net satış hasılatının yüzde 5'ini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ödemesi gerekecektir.

İzinler ve Hizmetler

İhaleye ilişkin izinlerin alınmasıyla birlikte, liman alanında kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin de sunulabilmesi mümkün olacaktır. Özelleştirme işleminin bir yatırım projesi olması nedeniyle, yatırımın başlangıç aşamasında toplu bir bedel alınmaması ve finansman yükünün dengelenmesi hedeflenmektedir. İhaleye dair daha fazla bilgiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya 90 312 585 83 20 numaralı telefondan ulaşmak mümkündür.