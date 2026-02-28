Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Sonrası Kripto Piyasalarında Neler Oldu?

İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Sonrası Kripto Piyasalarında Neler Oldu?

İsrail’in İran’a yönelik saldırı açıklaması sonrası kripto piyasalarında panik yaşandı ve 15 dakikada 100 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Sonrası Kripto Piyasalarında Neler Oldu?
Okunma Süresi: 2 dk

İsrail’in Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği “önleyici saldırı” açıklaması, küresel piyasalarda büyük bir panik havası yarattı. Söz konusu saldırı haberinin ardından, piyasalarda ani dalgalanmalar gözlemlendi ve yatırımcılar arasında endişe arttı.

Tahran’dan gelen patlama sesleri, riskli varlıklara yönelik satış baskısını hızlandırdı. Jeopolitik gerilimin yükselmesi, kripto para piyasasında da ani ve derin düşüşlere sebep oldu. Saldırı açıklamasının hemen ardından, sadece 15 dakika içerisinde yaklaşık 100 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi.

Kripto Piyasasında Ani Düşüşler Neden Oldu?

Özellikle kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılar, ani fiyat hareketleri karşısında ciddi zararlar yaşadı. Savaş ve çatışma riskinin artmasıyla birlikte yatırımcılar, genellikle güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yönelirken, yüksek volatiliteye sahip kripto paralardan çıkma eğiliminde oldu. Bu durum, kripto para piyasasında daha fazla satış baskısına yol açtı.

Kripto piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, günün ilk saatlerinde yüzde 6,79 oranında bir düşüş yaşayarak 63.070 dolara geriledi. Ani satış dalgası, teknik destek seviyelerinin kırılmasına neden olurken, piyasalarda panik havası oluştu.

Altcoin Piyasasında Durum Nasıldı?

Altcoin piyasasında kayıplar daha da derinleşti. Ethereum, yüzde 8,73 değer kaybederek 1.858,27 dolara düştü. Yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarının hızla kapanması, satış baskısını daha da artırdı. Bu durum, yatırımcıların kayıplarını artırarak piyasalardaki belirsizliği derinleştirdi.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki artan tansiyonun yalnızca kripto piyasasını değil, aynı zamanda küresel hisse senetleri ve emtia piyasalarını da olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Belirsizlik ortamının devam etmesi, piyasalardaki volatilitenin yüksek seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Gelecek İçin Öngörüler Neler?

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye başladı. Kripto para piyasasında yaşanan bu tür ani dalgalanmalar, yatırımcıların risk yönetim stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir. Piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmaların devam etmesi, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyebilir.

Sonuç olarak, İsrail’in İran’a yönelik saldırı açıklaması, küresel piyasalarda önemli bir etki yaratarak kripto para piyasasında da kayıplara yol açtı. Piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmalar, yatırımcılar için riskleri artırmaya devam ediyor.

Keçiörengücü - Amedspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Keçiörengücü - Amedspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
#Spor / 28 Şubat 2026
Fenerbahçe'de Sakatlık Sorunları Devam Ediyor: Dorgeles Nene'nin Durumu Ne?
Fenerbahçe'de Sakatlık Sorunları Devam Ediyor: Dorgeles Nene'nin Durumu Ne?
#Spor / 28 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Dar gelirli aileler için yeni sosyal yardım programında üç farklı destek senaryosu neler?
Dar gelirli aileler için yeni sosyal yardım programında üç farklı destek senaryosu neler?
Ekonomi
İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?
İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?
Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Sunuyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Sunuyor
Freetown sahilinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi mi?
Freetown sahilinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi mi?
Teknofest 2026 Teknoloji Yarışmaları İçin Başvurular Sona Eriyor Mu?
Teknofest 2026 Teknoloji Yarışmaları İçin Başvurular Sona Eriyor Mu?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı
Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?
Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft