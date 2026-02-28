İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Sonrası Kripto Piyasalarında Neler Oldu?

İsrail’in Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği “önleyici saldırı” açıklaması, küresel piyasalarda büyük bir panik havası yarattı. Söz konusu saldırı haberinin ardından, piyasalarda ani dalgalanmalar gözlemlendi ve yatırımcılar arasında endişe arttı.

Tahran’dan gelen patlama sesleri, riskli varlıklara yönelik satış baskısını hızlandırdı. Jeopolitik gerilimin yükselmesi, kripto para piyasasında da ani ve derin düşüşlere sebep oldu. Saldırı açıklamasının hemen ardından, sadece 15 dakika içerisinde yaklaşık 100 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi.

Kripto Piyasasında Ani Düşüşler Neden Oldu?

Özellikle kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılar, ani fiyat hareketleri karşısında ciddi zararlar yaşadı. Savaş ve çatışma riskinin artmasıyla birlikte yatırımcılar, genellikle güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yönelirken, yüksek volatiliteye sahip kripto paralardan çıkma eğiliminde oldu. Bu durum, kripto para piyasasında daha fazla satış baskısına yol açtı.

Kripto piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, günün ilk saatlerinde yüzde 6,79 oranında bir düşüş yaşayarak 63.070 dolara geriledi. Ani satış dalgası, teknik destek seviyelerinin kırılmasına neden olurken, piyasalarda panik havası oluştu.

Altcoin Piyasasında Durum Nasıldı?

Altcoin piyasasında kayıplar daha da derinleşti. Ethereum, yüzde 8,73 değer kaybederek 1.858,27 dolara düştü. Yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarının hızla kapanması, satış baskısını daha da artırdı. Bu durum, yatırımcıların kayıplarını artırarak piyasalardaki belirsizliği derinleştirdi.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki artan tansiyonun yalnızca kripto piyasasını değil, aynı zamanda küresel hisse senetleri ve emtia piyasalarını da olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Belirsizlik ortamının devam etmesi, piyasalardaki volatilitenin yüksek seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Gelecek İçin Öngörüler Neler?

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye başladı. Kripto para piyasasında yaşanan bu tür ani dalgalanmalar, yatırımcıların risk yönetim stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir. Piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmaların devam etmesi, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyebilir.

Sonuç olarak, İsrail’in İran’a yönelik saldırı açıklaması, küresel piyasalarda önemli bir etki yaratarak kripto para piyasasında da kayıplara yol açtı. Piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmalar, yatırımcılar için riskleri artırmaya devam ediyor.