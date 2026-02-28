Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?

Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji buluşması olan TEKNOFEST 2026 için yarışma başvurularında son gün yaklaşıyor. Gençlerin geleceğin teknolojilerine yön verebileceği bu önemli etkinlikte, başvuru süresi yarın sona erecek.

Dokuzuncu kez düzenlenecek olan TEKNOFEST 2026, katılımcılara 132 alt kategoride yarışma imkanı sunuyor. Ön elemeyi geçen takımlar, toplamda 100 milyon liranın üzerinde maddi destek alacakken, dereceye girenleri ise 75 milyon lirayı aşan bir ödül havuzu bekliyor.

Yeni yarışmalar ve geniş katılım fırsatları neler?

Bu yıl TEKNOFEST bünyesine Maden Teknolojileri ve Elektronik Harp gibi dört yeni kategori eklendi. Yarışmalar, ilkokuldan mezun seviyesine kadar her yaş grubuna açık olup, geleceğin teknolojilerine odaklanmaktadır. Detaylı bilgiler, festivalin resmi internet sitesinde yer almakta ve teknoloji tutkunlarının yarın akşama kadar başvurularını tamamlaması beklenmektedir.

TEKNOFEST, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için önemli bir platform sunmaktadır. Roketten İHA’ya kadar pek çok alanda yarışacak gençler, bu organizasyon sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Şanlıurfa, teknoloji buluşmasının merkezi olacak mı?

Bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi Şanlıurfa’da atacak. TEKNOFEST 2026, 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda kapılarını açacak. Binlerce gencin projelerini sergileyeceği bu dev buluşma, bölgeye teknoloji coşkusunu taşıyacak.

Genç mühendisler, bu yarışma ile uzay teknolojilerine hazırlanırken, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından da büyük bir adım atılmış olacak.

TEKNOFEST’in uluslararası etkisi ne olacak?

TEKNOFEST’in küresel zaferi, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimini pekiştirecek. Ayrıca, İngilizlerden milli teknoloji hamlesine iki dev ödül ile TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuruların başladığı duyuruldu. Bu durum, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırma hedeflerini destekleyecektir.

Sonuç olarak, TEKNOFEST 2026, gençler için eşsiz bir fırsat sunarken, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimine de önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.