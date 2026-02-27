Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Liverpool Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı ve Galatasaray’ın bu prestijli organizasyondaki rakibi resmen belirlenmiş oldu. Türkiye’yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden biri olan Liverpool ile eşleşti. Bu eşleşme, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı ve birçok kişi “Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?” gibi sorular sormaya başladı.

Çekim, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrupa’nın en üst düzey futbol organizasyonunda yer alan dev kulüplerin katılımıyla yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler netlik kazandı. Galatasaray, bu turda Liverpool ile karşılaşacak ve bu eşleşme, kulübün tarihindeki önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Galatasaray’ın Rakibi Liverpool Olması Ne Anlama Geliyor?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başaran tek Türk takımı olarak dikkat çekiyor. Liverpool ile oynanacak olan bu karşılaşma, sarı-kırmızılı ekip için zorlu bir mücadele anlamına geliyor. İlk maç, 10-11 Mart tarihlerinde Galatasaray’ın sahasında yapılacakken, rövanş karşılaşması ise 17-18 Mart tarihlerinde Liverpool’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bu eşleşmenin sonucunda Galatasaray’ın çeyrek finale yükselip yükselemeyeceği merak konusu. Eğer Galatasaray, Liverpool’u eleme başarısını gösterirse, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu durum, Galatasaray’ın Avrupa’daki hedefleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Eşleşmeleri Neler?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oluşan eşleşmeler oldukça dikkat çekici. Galatasaray - Liverpool eşleşmesinin yanı sıra, Paris Saint-Germain - Chelsea, Real Madrid - Manchester City, Atalanta - Bayern Münih, Newcastle United - Barcelona, Atletico Madrid - Tottenham, Bodo/Glimt - Sporting ve Bayer Leverkusen - Arsenal gibi önemli eşleşmeler de bulunuyor. Bu eşleşmeler, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Maç tarihleri ise 10-11 Mart ve 17-18 Mart olarak belirlendi. Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Bu kritik maçlar, Avrupa futbol sahnesinde heyecanı artıracak ve Galatasaray’ın performansı merakla bekleniyor.

Galatasaray’ın Çeyrek Final Hedefi ve Olası Rakipleri

Galatasaray, Liverpool’u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu, sarı-kırmızılı ekip için büyük bir fırsat olmasının yanı sıra, Avrupa’daki iddiasını da güçlendirecektir. Olası yarı final senaryosunda ise Galatasaray’ın rakibi, Real Madrid - Manchester City ve Atalanta - Bayern Münih eşleşmelerinden birinin galibi olacak.

Bu süreçte Galatasaray, hem Türkiye’yi temsil etme sorumluluğunu taşıyacak hem de çeyrek final hedefi için mücadele edecek. Mart ayında oynanacak olan bu kritik karşılaşmalar, Avrupa futbolunda heyecanı zirveye taşıyacak.