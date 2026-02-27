Toki başvuru ücreti iadesi 2026 | 5 bin TL para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut projelerine başvuran ancak hak kazanamayan vatandaşlar, ödedikleri başvuru ücretinin iade edilmesini beklemektedir. 2026 yılı itibarıyla bu süreçle ilgili detaylar ve 5.000 TL'lik başvuru bedelinin ne zaman ve nasıl iade edileceği merak konusu olmaya devam etmektedir.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin konut projelerine başvuruda bulunmuş olmalarına rağmen kura çekiminde hak kazanamayan kişilerin, yatırdıkları 5.000 TL'lik başvuru ücretinin iadesi için gerekli bilgileri araştırmaktadır. Bu bağlamda, TOKİ başvuru ücreti iadesi sorgulama ekranı ve süreç hakkında bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli detaylar sunulmaktadır.

TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ, kura çekiminde konut hakkı kazanamayan kişilere, yatırmış oldukları 5.000 TL'lik başvuru ücretini geri ödemektedir. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, iade süreci başlatılmakta ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içerisinde ödemeleri ilgili hesaplara aktarmaktadır. Bu sayede hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları ücreti sorunsuz bir şekilde geri alabilmektedir.

Ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorulardan biri de, iade sürecinin başlama tarihidir. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sahiplerinin ödemelerini alabilmeleri için gerekli adımları atması gerekmektedir.

TOKİ 5 bin TL iade parası nereye yatırılacak?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, başvuru sırasında ödemenin yapıldığı banka kanalı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sahipleri, ücret iadesi için başvuruda bulundukları bankanın herhangi bir şubesine giderek veya mobil bankacılık üzerinden talepte bulunabilmektedir. Ayrıca, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler, iade ekranına IBAN bilgilerini girerek paranın doğrudan hesaplarına aktarılmasını sağlayabilmektedir.

Özellikle Halkbankası gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücreti iadesi işlemleri için özel online ekranlar sunarak, sürecin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasına olanak tanımaktadır. Başvuru sırasında kullanılan T.C. kimlik numarası ve telefon numarasının doğru şekilde girilmesi, iade işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.

TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır?

TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında yatırılan başvuru ücretleri, kurada konut hakkı kazanamayan vatandaşlara geri ödenmektedir. Bunun yanı sıra, gelir kriterini karşılamayan, ikamet şartını yerine getirmeyen veya üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ödedikleri ücreti geri alabilmektedir. TOKİ'nin duyurusuna göre, kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla, kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ücretlerini alabileceklerdir.

Başvuru bedelinin iade alınabilmesi için, başvuru esnasında beyan edilen TCKN ve cep telefonu bilgileri ile başvuru sahibine ait IBAN bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Başvuru bedelini internet üzerinden gerçekleştiremeyen müşteriler, ATM ve şubeler aracılığıyla da iade işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.