Iran ile abd arasındaki nükleer görüşmeler ve opec+ toplantıları petrol fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Petrol fiyatlarındaki artış, ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelerin henüz somut bir sonuca ulaşmaması nedeniyle arz endişelerinin devam etmesiyle ilişkilendiriliyor. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,22 dolardan işlem görmekte ve bu durum piyasalarda dikkat çekici bir dalgalanma yaratmaktadır.

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 72,31 dolara kadar yükselmişken, günü 71,01 dolardan kapatmıştır. Bugün saat 09.29 itibarıyla Brent petrol varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 71,22 dolara ulaşmıştır. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 66,66 dolardan işlem görmektedir.

iran ile abd arasındaki müzakerelerin etkileri neler?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılan müzakerelerde bazı konularda ilerleme sağlandığını ve anlaşmaya yakın olduklarını belirtmiştir. Ancak, bazı konularda hala farklılıkların mevcut olduğu ifade edilmektedir. Viyana'da pazartesi gününden itibaren teknik düzeyde görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştır. Erakçi, bir sonraki müzakere turunun muhtemelen bir haftadan kısa bir süre içinde gerçekleştirileceğini açıklamıştır.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda askeri ve diplomatik seçeneklerin masada olduğunu belirtmiş ve olası saldırılar sonrasında ülkesinin Orta Doğu'da uzun süreli bir savaşa sürüklenmeyeceğini vurgulamıştır. Bu durum, piyasalarda belirsizliğin artmasına neden olmaktadır.

OPEC+ toplantısının petrol fiyatlarına etkisi nedir?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantıda, üretim artışını yeniden başlatabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. İlk çeyrekte üretim artışlarını askıya alan OPEC+ grubunun, 1 Mart'taki toplantısında nisan ayı için günlük 137 bin varillik üretim artışını değerlendirmesi beklenmektedir.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman gibi ülkeler, 1 Şubat'ta gerçekleştirdikleri son toplantıda mevsimsel etkiler nedeniyle mart ayı için planlanan üretim artışlarını askıya alma kararını yinelemişlerdir. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratmakta ve fiyatların dalgalanmasına neden olmaktadır.

petrol fiyatlarında teknik analiz ne gösteriyor?

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 73,01 doların direnç, 65,58 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği ifade edilmektedir. Bu seviyeler, yatırımcıların alım satım kararlarını etkileyen önemli göstergeler arasında yer almaktadır. Küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, petrol fiyatlarının seyrinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaktadır.

Sonuç olarak, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin belirsizliği ve OPEC+ toplantısı öncesindeki üretim artışı beklentileri, petrol fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaktadır. Bu durum, küresel piyasalarda dikkatle izlenmektedir.