Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı en güçlü rakamı açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı, milyonlarca emekli için büyük bir önem taşıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Emekli bayram ikramiyesine yapılacak artış oranı, emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

İkramiyede beklenen artış oranı nedir?

SGK uzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyesinde artış yapılmasının kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Ancak, ekonomi yönetiminden gelen sinyaller doğrultusunda artış oranının yüzde 25 seviyesinde kalabileceği öne sürüldü. Bu bağlamda, ikramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi ihtimali güç kazandı.

Ankara'da konuşulan bir diğer senaryo ise, son aşamada daha yüksek bir artışın gündeme gelebileceği yönünde. 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seçenekleri, zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Karakaş, bu konudaki gelişmeleri de dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Bayram tarihi ve emeklilerin beklentileri

2026 yılı Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Bayram öncesinde emeklilerin alacakları ikramiyeler, cüzdanlarını rahatlatacak önemli bir ödeme olarak öne çıkıyor. 2018 yılında hayatımıza giren bayram ikramiyesi, o dönemde 1.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak zamanla bu tutar, enflasyon ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik göstermiştir.

2018-2020 yılları arasında 1.000 TL olarak sabit kalan ikramiye, 2021 yılında 1.100 TL, 2023 yılında 2.000 TL, 2024 yılında 3.000 TL ve 2025 yılında 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu değişimler, emeklilerin yaşam standartları üzerinde doğrudan etki yaratmaktadır.

Başvuru süreci ve hak sahipleri

Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin 28 Şubat tarihine kadar SGK'ya başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuranların ikramiye listesine dahil edileceği belirtilmektedir. Ancak, ikramiye ödemelerinde hak sahipliğine göre farklı uygulamalar bulunmaktadır.

Kendi çalışması nedeniyle emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları ödemeyi tam alırken, dul ve yetim aylığı alanlar maaş oranlarına göre ödeme almaktadır. Örneğin, ikramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi durumunda, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir eş ise 2.500 TL ödeme alacaktır.

Bayram ikramiyesi sadece emeklileri kapsamamakta, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bu ödemeden yararlanabilmektedir. Ancak, primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar SGK'nın ikramiye ödemesi kapsamına girmemektedir.

İkramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin, mart ayı ortasından itibaren, Ramazan ayının son haftasında kademeli olarak başlaması öngörülmektedir.