Bursa'da 25 Şubat 2026 İftar Saati Ne Zaman?

Bursa'da yaşayan binlerce birey, mübarek Ramazan ayının getirdiği huzuru yaşarken, 'Bursa'da bugün iftar kaçta?' ve 'Akşam ezanı ne zaman okunacak?' gibi sorulara yanıt aramaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Bursa Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saatlerini net bir şekilde belirlemiştir.

25 Şubat 2026 İftar Saati Nedir?

25 Şubat 2026 tarihinde Bursa'da iftar saati 18:57 olarak belirlenmiştir. Bu saat, Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireylerin iftar hazırlıklarını zamanında yapmalarına olanak tanımaktadır. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte, Bursa'da yaşayanlar oruçlarını açmak için geri sayım yapmaktadır.

İftara Kaç Saat Kaldı?

'İftara kaç saat kaldı?' sorusu, Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca Müslümanın gündeminde yer almaktadır. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre, iftar vakitleri her gün birkaç dakika ileri gitmektedir. Bu durum, bireylerin iftar saatlerini takip etmelerini zorunlu hale getirmektedir.

Ramazan İmsakiyesi ve İftar Hazırlıkları

Ramazan ayı boyunca iftar hazırlıkları hız kazanırken, 2026 Ramazan İmsakiyesi de en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bursa'da iftar saatleri ve sahur vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Bu bağlamda, Bursa'da 25 Şubat 2026 tarihinde akşam ezanı saati de 18:57'de okunacaktır.

İftar ve Sahur Vakitleri

Bursalılar, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerini takip ederek, dini vecibelerini yerine getirmektedir. 2026 yılına ait Bursa Ramazan İmsakiyesi, bu süre zarfında iftar ve sahur saatlerinin nasıl değişeceğini göstermektedir. Bireyler, bu takvim aracılığıyla günlük ibadetlerini planlamaktadır.