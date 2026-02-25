Meclis'te ilahi tartışması: AK Partili milletvekili muhalefete laiklik eleştirisi yöneltti

Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve halk arasında popüler hale gelen "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, Meclis gündemine taşındı. Celal Karatüre ve arkadaşları tarafından seslendirilen bu eser, sadece müzik alanında değil, aynı zamanda siyasi arenada da tartışmalara yol açtı. Muhalefet, ilahinin laiklik ilkesiyle çeliştiği yönünde eleştirilerde bulunurken, bu durum AK Parti ve MHP kanadından sert tepkilerle karşılandı.

Meclis'teki tartışmalar, ilahinin halk üzerindeki etkisinin yanı sıra, muhalefetin laiklik anlayışını sorgulayan bir boyut kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilahinin halk tarafından benimsenmesini destekleyerek, "Bu akıma sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren sanatçıları da gönülden alkışladığını belirtti.

Yücel Arzen'in muhalefete yönelik eleştirileri neydi?

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, muhalefetin laiklik konusundaki eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi. Arzen, muhalefetin halkın değerlerine karşı duyarsız olduğunu ifade ederek, "Millete layık olamayanlar, anlamını bilmedikleri halde laiklik eleştirisi yapıyorlar" dedi. Bu sözleriyle muhalefetin tutumunu eleştiren Arzen, halkın değerlerini küçümseyen bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

Arzen, muhalefetin laiklik anlayışını sorgulayarak, popüler kültür üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı. "Popçu Hadise'nin Düm Tek Tek'i, Tarkan'ın Şıkıdım'ı ile tenhada öpüşenler mi laik?" diyerek muhalefetin çifte standartını gözler önüne serdi. Bu eleştiriler, muhalefetin laiklik anlayışının tutarsızlığını ortaya koymayı amaçladı.

Meclis'teki tartışmaların arka planı nedir?

Meclis'teki ilahi tartışmaları, halkın değerleri ile muhalefetin bakış açısı arasındaki derin uçurumu bir kez daha gündeme taşıdı. Celal Karatüre'nin ilahisi, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşarak, farklı yaş gruplarından insanların ilgisini çekti. Bu durum, muhalefetin laiklik eleştirilerinin ne denli geçerli olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

Devlet Bahçeli'nin ilahiye olan desteği, MHP'nin halkın değerlerine sahip çıktığını gösterirken, Arzen'in eleştirileri ise muhalefetin halkla olan bağını sorguladı. Bu tartışmalar, Türkiye'deki laiklik anlayışının ve halkın dini değerlerinin nasıl algılandığı konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

Halkın tepkisi ne yönde?

Halk arasında ilahinin yayılması, farklı kesimlerin bu konudaki görüşlerini de şekillendirdi. Sosyal medyada ilahinin popülaritesi, muhalefetin laiklik eleştirilerine karşı bir tepki olarak değerlendirildi. Bu durum, siyasi partilerin halkla olan ilişkisini ve değer algılarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

Sonuç olarak, Meclis'teki ilahi tartışması, sadece bir müzik eserinin ötesinde, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi dinamiklerini yansıtan önemli bir olay olarak kaydedildi. Bu tartışmalar, siyasi partilerin ve halkın değerleri üzerindeki algılarını derinlemesine sorgulamak için bir fırsat sundu.