Dolar
43,8700 %0.06
Euro
51,7198 %0.09
Gram Altın
7.308,75 % 0,40
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Meclis'te ilahi tartışması: AK Partili milletvekili muhalefete laiklik eleştirisi yöneltti

Meclis'te ilahi tartışması: AK Partili milletvekili muhalefete laiklik eleştirisi yöneltti

Celal Karatüre'nin seslendirdiği ilahi, Meclis'te tartışmalara yol açtı. Muhalefet, laiklik üzerinden eleştirilerde bulundu.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Meclis'te ilahi tartışması: AK Partili milletvekili muhalefete laiklik eleştirisi yöneltti
Okunma Süresi: 2 dk

Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve halk arasında popüler hale gelen "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, Meclis gündemine taşındı. Celal Karatüre ve arkadaşları tarafından seslendirilen bu eser, sadece müzik alanında değil, aynı zamanda siyasi arenada da tartışmalara yol açtı. Muhalefet, ilahinin laiklik ilkesiyle çeliştiği yönünde eleştirilerde bulunurken, bu durum AK Parti ve MHP kanadından sert tepkilerle karşılandı.

Meclis'teki tartışmalar, ilahinin halk üzerindeki etkisinin yanı sıra, muhalefetin laiklik anlayışını sorgulayan bir boyut kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilahinin halk tarafından benimsenmesini destekleyerek, "Bu akıma sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren sanatçıları da gönülden alkışladığını belirtti.

Yücel Arzen'in muhalefete yönelik eleştirileri neydi?

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, muhalefetin laiklik konusundaki eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi. Arzen, muhalefetin halkın değerlerine karşı duyarsız olduğunu ifade ederek, "Millete layık olamayanlar, anlamını bilmedikleri halde laiklik eleştirisi yapıyorlar" dedi. Bu sözleriyle muhalefetin tutumunu eleştiren Arzen, halkın değerlerini küçümseyen bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

Arzen, muhalefetin laiklik anlayışını sorgulayarak, popüler kültür üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı. "Popçu Hadise'nin Düm Tek Tek'i, Tarkan'ın Şıkıdım'ı ile tenhada öpüşenler mi laik?" diyerek muhalefetin çifte standartını gözler önüne serdi. Bu eleştiriler, muhalefetin laiklik anlayışının tutarsızlığını ortaya koymayı amaçladı.

Meclis'teki tartışmaların arka planı nedir?

Meclis'teki ilahi tartışmaları, halkın değerleri ile muhalefetin bakış açısı arasındaki derin uçurumu bir kez daha gündeme taşıdı. Celal Karatüre'nin ilahisi, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşarak, farklı yaş gruplarından insanların ilgisini çekti. Bu durum, muhalefetin laiklik eleştirilerinin ne denli geçerli olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

Devlet Bahçeli'nin ilahiye olan desteği, MHP'nin halkın değerlerine sahip çıktığını gösterirken, Arzen'in eleştirileri ise muhalefetin halkla olan bağını sorguladı. Bu tartışmalar, Türkiye'deki laiklik anlayışının ve halkın dini değerlerinin nasıl algılandığı konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

Halkın tepkisi ne yönde?

Halk arasında ilahinin yayılması, farklı kesimlerin bu konudaki görüşlerini de şekillendirdi. Sosyal medyada ilahinin popülaritesi, muhalefetin laiklik eleştirilerine karşı bir tepki olarak değerlendirildi. Bu durum, siyasi partilerin halkla olan ilişkisini ve değer algılarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

Sonuç olarak, Meclis'teki ilahi tartışması, sadece bir müzik eserinin ötesinde, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi dinamiklerini yansıtan önemli bir olay olarak kaydedildi. Bu tartışmalar, siyasi partilerin ve halkın değerleri üzerindeki algılarını derinlemesine sorgulamak için bir fırsat sundu.

İkinci el araba fiyatlarında son durum nedir ve en çok hangi modeller tercih ediliyor?
İkinci el araba fiyatlarında son durum nedir ve en çok hangi modeller tercih ediliyor?
#Ekonomi / 25 Şubat 2026
Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra neden kameralara yansıdı?
Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra neden kameralara yansıdı?
#Magazin / 25 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Havza Kaymakamı Ayvat, KYK Yurdunda Öğrencilerle İftar Programı Düzenledi Mi?
Havza Kaymakamı Ayvat, KYK Yurdunda Öğrencilerle İftar Programı Düzenledi Mi?
Gündem
Ramazan’ın 7. günü için pratik ve lezzetli iftar menüsü önerileri nelerdir?
Ramazan’ın 7. günü için pratik ve lezzetli iftar menüsü önerileri nelerdir?
Bölgesel amatör ligde sahte imza skandalı: leventspor - uzunköprüspor maçında neler yaşandı?
Bölgesel amatör ligde sahte imza skandalı: leventspor - uzunköprüspor maçında neler yaşandı?
Ocak Ayında Yağışlar Artarken Tarımsal Üretimde Olumlu Gelişmeler Bekleniyor
Ocak Ayında Yağışlar Artarken Tarımsal Üretimde Olumlu Gelişmeler Bekleniyor
Melih Abuaf Kimdir, Kaç Yaşında ve Dijital İçerik Üretiminde Ne Gibi Başarılar Elde Etmiştir?
Melih Abuaf Kimdir, Kaç Yaşında ve Dijital İçerik Üretiminde Ne Gibi Başarılar Elde Etmiştir?
Orlando magic, los angeles lakers'ı son saniyelerde yendi: 110-109
Orlando magic, los angeles lakers'ı son saniyelerde yendi: 110-109
Stripe, paypal'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor mu?
Stripe, paypal'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor mu?
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %24,3 artarak 154 bin adedi aştı mı?
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %24,3 artarak 154 bin adedi aştı mı?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft