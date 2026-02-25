Orlando magic, los angeles lakers'ı son saniyelerde yendi: 110-109

Orlando Magic, son dönemde düşüşte olan Los Angeles Lakers'ı 110-109'luk skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın son anlarında Wendell Carter Jr.'ın attığı basket, Magic'e bu zaferi getirdi. Bu sonuç, Orlando'nun Batı Yakası turunu güçlü bir şekilde tamamlamasına olanak tanıdı.

Wendell Carter Jr., maçın bitimine 6.7 saniye kala takımına galibiyeti getirirken, Paolo Banchero da 36 sayıyla mücadeleye damga vurdu. Banchero'nun performansı, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Los Angeles Lakers ise, All-Star arasından sonraki iç saha maçlarında yaşadığı hayal kırıklığını sürdürüyor.

Lakers'ın Düşüşü Nedenleri Neler?

LeBron James, Lakers'ın son maçlarında yaşadığı dört yenilgi ile dikkat çekti. Maçın son saniyelerinde geriye çekilerek yaptığı üç sayılık atışı kaçırması, takımın performansını olumsuz etkiledi. Los Angeles, son altı maçında dört kez kaybetti ve Batı Konferansı'nda altıncı sıraya gerileyerek play-off kalitesindeki takımları yenmeyi başaramadı.

Desmond Bane, bu maçta 22 sayı, Wendell Carter ise 20 sayı ve 12 ribaunt ile takımına katkı sağladı. Orlando Magic, ara verdikten sonra deplasmanda oynadığı dört maçın üçünü kazanarak, toplamda son sekiz maçının altısını kazanarak yükselişe geçti.

Maçın Dönüm Noktaları Nelerdi?

Orlando, maçın başında çift haneli bir farkla geride kalmasına rağmen, bitime 5.30 kala 5 sayılık bir üstünlük yakaladı. Ancak Rui Hachimura, Lakers adına bitime 2:14 kala attığı üçlükle skoru eşitledi. Bane, bitime 34.6 saniye kala öne geçiren üçlüğü attı, fakat Luka Doncic, James'i pota altında buldu ve James'in smaçıyla Lakers öne geçti.

Luka Doncic, 22 sayı ve 15 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. James ve Deandre Ayton ise Lakers adına 21'er sayı kaydetti. Austin Reaves, 18 sayısının tamamını ikinci yarıda attı. Lakers'ın top kayıpları ve Magic'in üç sayılık atışlardaki başarısızlığı, maçın ilk üç çeyreğinde skorun yakın kalmasını sağladı.

Orlando Magic'in Yükselişi Nasıl Gerçekleşti?

Orlando Magic, Lakers karşısında üst üste dördüncü galibiyetini alarak Doğu Konferansı'nda altıncı sıraya sadece yarım maç yaklaştı. Takım, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor ve bu galibiyet, onların play-off hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarını sağladı. Magic, son maçlarda gösterdiği üstün performansla, ligdeki diğer takımlara karşı da kendini kanıtlama fırsatı buldu.

Maçın son anları, Orlando Magic'in kararlılığını ve mücadele gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Takım, bu galibiyetle birlikte, sezonun geri kalanında daha fazla başarı elde etme hedefini sürdürüyor.