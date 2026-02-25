Ramazan’ın 7. günü için pratik ve lezzetli iftar menüsü önerileri nelerdir?

Ramazan ayının 7. günü için hazırlanan iftar menüsü, hem geleneksel hem de modern tatları bir araya getirerek sofralarınıza zenginlik katmayı hedefliyor. Gün boyu süren açlığın ardından, mideyi yormayan ve doyurucu seçenekler sunan bu menü, aileler için ideal bir tercih oluşturuyor.

İftar saatinin gelmesiyle birlikte, hafif bir çorba, protein açısından zengin bir ana yemek, yanında lezzetli bir pilav ve tatlı alternatifi ile dolu bir menü sizleri bekliyor. İşte, bu özel gün için önerilen iftar menüsü detayları.

Ezogelin çorbası ile sıcak bir başlangıç nasıl yapılır?

Ezogelin çorbası, baharatlı aroması ve doyurucu yapısıyla iftara harika bir başlangıç sunuyor. Malzemeleri arasında 1 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 su bardağı su, tuz, pul biber ve nane yer alıyor. Hazırlık aşamasında, öncelikle soğanı tereyağında kavurmakla başlayın. Ardından salçayı ekleyip karıştırdıktan sonra yıkanmış mercimek, pirinç ve bulguru ilave edin. Suyu ekleyip kaynatın, bakliyatlar yumuşayınca baharatları ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve servis edin.

Fırında soslu tavuk baget nasıl hazırlanır?

Pratik ve zahmetsiz bir ana yemek olarak fırında soslu tavuk baget, iftar sofralarınızda yer almayı bekliyor. Bu tarif için 6 adet tavuk baget, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, kekik, karabiber ve tuz kullanılıyor. Yoğurt, yağ, salça ve baharatları karıştırarak bir sos hazırlayın. Tavukları bu sosla harmanlayıp 190 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Böylece, dışı çıtır, içi yumuşak bir ana yemek elde etmiş olacaksınız.

Sebzeli arpa şehriye pilavı nasıl yapılır?

Sebzeli arpa şehriye pilavı, ana yemeğin yanına hafif ve renkli bir eşlikçi olarak öne çıkıyor. Bu tarifte 1 su bardağı arpa şehriye, 1 küçük havuç, 1/2 su bardağı bezelye, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı sıcak su ve tuz yer alıyor. Tereyağında arpa şehriyeyi kavurduktan sonra küçük doğranmış havuç ve bezelyeyi ekleyin. Sıcak suyu ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Böylece, hem lezzetli hem de besleyici bir pilav hazırlamış olacaksınız.

Narlı Akdeniz salatası ile sofralarınızı nasıl tazeleyebilirsiniz?

Narlı Akdeniz salatası, fırında soslu tavuk bagetin yanına tazelik katan hafif bir alternatif sunuyor. Malzemeleri arasında 1 adet göbek marul veya karışık yeşillik, 1 adet salatalık, 8-10 adet cherry domates, 1/2 çay bardağı nar taneleri, 2 yemek kaşığı beyaz peynir veya lor peyniri, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım limon suyu ve tuz bulunuyor. Yeşillikleri yıkayıp iri parçalar halinde doğradıktan sonra salatalık ve domatesleri ekleyin. Üzerine nar tanelerini ve peyniri serpiştirip, ayrı bir kapta hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Servis öncesi hafifçe harmanlayarak tazeliği artırabilirsiniz.

İrmik helvası ile tatlı keyfi nasıl yapılır?

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan irmik helvası, mis kokulu ve tam kıvamında bir tatlı olarak öne çıkıyor. Malzemeleri arasında 1 su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı), 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su veya süt (ya da yarı yarıya karışık) ve 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı) yer alıyor. Tereyağını ve sıvı yağı tencerede erittikten sonra dolmalık fıstıkları hafif pembeleşene kadar kavurun. İrmiği ekleyip kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kavurun. Ayrı bir kapta su veya süt ile şekeri karıştırıp, kavrulan irmiğin üzerine dikkatlice ekleyin. Karıştırarak koyulaşmasını bekleyin ve suyunu çekince ocağın altını kapatıp kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin. Kaşıkla karıştırıp havalandırdıktan sonra sıcak servis edin.