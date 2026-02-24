ABD İthalat Ürünlerine Uygulanan Yeni Gümrük Tarife Oranı Nedir?

ABD, ithalat ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesini yüzde 10 oranında uygulamaya başladığını duyurdu. Bu karar, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından Salı günü itibarıyla muafiyet kapsamı dışındaki tüm ithalat ürünleri için geçerli olacak şekilde hayata geçirildi. Önceden açıklanan yüzde 15 oranındaki tarifeye ilişkin belirsizlik, piyasalarda önemli bir tartışma konusu haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce bu tarifeyi yüzde 15'e çıkaracağını belirtmişti. Ancak, yeni vergi kararının arka planında, ABD Yüksek Mahkemesi’nin acil durum gerekçesiyle uygulanan önceki tarifeleri hukuka aykırı bulması yer alıyor. Mahkeme kararı sonrasında Trump yönetimi, geçici bir küresel tarife planı açıklamıştı.

Yeni Tarife Oranı Neden Değişti?

Yayımlanan resmi bildiride, yüzde 10 oranının uygulanması, ABD'nin ticaret politikasındaki belirsizlikleri artırmış durumda. Bu durum, hem iç piyasaları hem de uluslararası ticaret ilişkilerini etkileme potansiyeline sahip. Financial Times’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ilerleyen dönemlerde yüzde 15 seviyesine geçişin mümkün olabileceğini ifade etti.

Analistler, yeni tarifelerin 150 güne kadar uygulanabileceğini ve bu sürecin küresel ticaret görünümünü etkilemeye devam edeceğini vurguluyor. Deutsche Bank ekonomistleri, uzun vadede efektif tarife oranlarının düşebileceğini öngörürken, ING uzmanları ise belirsizlik ortamının kısa vadede sürmeye devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Çin'in Tepkisi Ne Olacak?

Öte yandan, Çin, ABD’ye tek taraflı tarifelerden vazgeçme çağrısında bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülke arasında yeni ticaret görüşmelerine açık olduklarını bildirdi. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni tarifeler gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girerken, iptal edilen eski tarifeler için şirketlere geri ödeme yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu belirsizlik, şirketlerin stratejilerini ve planlarını etkileme potansiyeline sahip.