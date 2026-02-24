Dolar
43,8608 %0.05
Euro
51,6625 %-0.11
Gram Altın
7.189,36 % -2,59
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Malatya'da 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı?

Malatya'da 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı?

Malatya'da TYP kapsamında okullara yapılacak personel alımları hakkında detaylar açıklandı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Malatya'da 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Malatya'da iş arayan vatandaşların dikkatini çeken önemli bir gelişme yaşandı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu durum, özellikle iş arayanlar için yeni bir fırsat sunuyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bu program, il genelindeki okullarda görevlendirilmek üzere personel istihdamını hedefliyor. Malatya'da okullarda çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartlar merakla bekleniyor.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Malatya'da TYP kapsamında gerçekleştirilecek temizlik personeli alımları için başvuru süreci başladı. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden gerekli duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. Başvurular, il bazında alınacak ve her il için tarihlerin ayrı ayrı duyurulması planlanıyor.

Malatya merkez ve ilçelerinde ikamet eden adayların, bağlı bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan resmi ilanları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekecek. Bu ilanlar, alımların yapılacağı kontenjanlar ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verecek.

Kimler başvuru yapabilir?

TYP kapsamında başvuru yapacak adayların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, 18 yaşını doldurmuş olmaları, emekli olmamaları ve aktif sigortalı bir işte çalışmamaları gerekmektedir. Ancak, kesin şartlar ilan metninde belirtilen kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru süreci, İŞKUR Portalı üzerinden bireysel kullanıcı olarak giriş yapılarak başlatılacak. Üyeliği bulunmayan adaylar, sisteme kayıt oluşturduktan sonra “TYP İlanları” bölümünden il, ilçe ve faaliyet alanı filtreleyerek uygun programları görüntüleyebilecekler. Açık ilan seçilerek online başvuru tamamlanacaktır.

Temizlik personeli alımları ne zaman başlayacak?

Malatya'da yapılacak temizlik personeli alımlarının, deprem sonrası eğitim kurumlarındaki artan ihtiyaç doğrultusunda önemli bir gelir imkanı sunması bekleniyor. Adayların, başvuru tarihlerini ve ilanları takip etmeleri, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

İŞKUR'un resmi internet sitesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyuruları üzerinden süreç ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Adayların, ilanlarda belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekecek.

#Malatya Haberleri
Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü mi?
Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü mi?
#Magazin / 24 Şubat 2026
Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?
Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?
#Teknoloji / 24 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Özgür Özel ve İki CHP'li Vekil İçin TBMM'ye Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderildi Mi?
Özgür Özel ve İki CHP'li Vekil İçin TBMM'ye Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderildi Mi?
Gündem
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra İlçesinde Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti mi?
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra İlçesinde Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti mi?
Yapay zeka alanında önemli bir gelişme: IBM hisseleri 25 yılın en büyük düşüşünü mü yaşıyor?
Yapay zeka alanında önemli bir gelişme: IBM hisseleri 25 yılın en büyük düşüşünü mü yaşıyor?
Gianluca Prestianni'ye Verilen Cezanın Detayları Neler?
Gianluca Prestianni'ye Verilen Cezanın Detayları Neler?
Ali Kaya'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki test sonuçları neyi gösteriyor?
Ali Kaya'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki test sonuçları neyi gösteriyor?
Almanya Başbakanı Merz, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek Mi?
Almanya Başbakanı Merz, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek Mi?
Maziçin Pulat Koç Kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yarışmacısının Hayatı ve Kariyeri
Maziçin Pulat Koç Kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yarışmacısının Hayatı ve Kariyeri
Manisa'da toprak kayması sonrası İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devam eden çalışmalar hakkında son gelişmeler neler?
Manisa'da toprak kayması sonrası İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devam eden çalışmalar hakkında son gelişmeler neler?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft