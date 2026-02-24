Malatya'da 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı?

Malatya'da iş arayan vatandaşların dikkatini çeken önemli bir gelişme yaşandı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 2026 yılı için okullara temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu durum, özellikle iş arayanlar için yeni bir fırsat sunuyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bu program, il genelindeki okullarda görevlendirilmek üzere personel istihdamını hedefliyor. Malatya'da okullarda çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartlar merakla bekleniyor.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Malatya'da TYP kapsamında gerçekleştirilecek temizlik personeli alımları için başvuru süreci başladı. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden gerekli duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. Başvurular, il bazında alınacak ve her il için tarihlerin ayrı ayrı duyurulması planlanıyor.

Malatya merkez ve ilçelerinde ikamet eden adayların, bağlı bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan resmi ilanları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekecek. Bu ilanlar, alımların yapılacağı kontenjanlar ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verecek.

Kimler başvuru yapabilir?

TYP kapsamında başvuru yapacak adayların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, 18 yaşını doldurmuş olmaları, emekli olmamaları ve aktif sigortalı bir işte çalışmamaları gerekmektedir. Ancak, kesin şartlar ilan metninde belirtilen kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru süreci, İŞKUR Portalı üzerinden bireysel kullanıcı olarak giriş yapılarak başlatılacak. Üyeliği bulunmayan adaylar, sisteme kayıt oluşturduktan sonra “TYP İlanları” bölümünden il, ilçe ve faaliyet alanı filtreleyerek uygun programları görüntüleyebilecekler. Açık ilan seçilerek online başvuru tamamlanacaktır.

Temizlik personeli alımları ne zaman başlayacak?

Malatya'da yapılacak temizlik personeli alımlarının, deprem sonrası eğitim kurumlarındaki artan ihtiyaç doğrultusunda önemli bir gelir imkanı sunması bekleniyor. Adayların, başvuru tarihlerini ve ilanları takip etmeleri, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

İŞKUR'un resmi internet sitesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyuruları üzerinden süreç ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Adayların, ilanlarda belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekecek.