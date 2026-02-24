Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un “terör faaliyetlerine yardım” suçlamasıyla yürütülen bir ceza soruşturması kapsamında incelendiğini duyurdu. Bu durum, Telegram’ın kullanıcıları arasında endişe yaratırken, şirketin resmi açıklamaları dikkat çekiyor.

Telegram, Rusya’nın yönelttiği suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şirket, Rus makamlarının çeşitli suçlamalarını kabul etmediğini ve platformun suç faaliyetleri için bir merkez olarak kullanıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Soruşturması Neden Başlatıldı?

Rusya’da devlet kontrolündeki Rossiyskaya Gazeta gazetesinin haberine göre, Pavel Durov hakkında “terör faaliyetlerine yardım” iddiasıyla bir ceza soruşturması yürütülüyor. Soruşturmanın temelinin, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) topladığı materyallere dayandığı ifade ediliyor.

Gazetede yer alan bilgilere göre, Durov’un eylemleri, Rus Ceza Kanunu’nun 205.1 maddesinin 1.1 fıkrası çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu madde, terör faaliyetlerine yardım etme suçunu kapsıyor ve bu tür iddialar, Durov’un yasal durumunu karmaşık hale getiriyor.

Telegram’ın Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi Nedir?

Telegram, dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip bir platform olarak dikkat çekiyor. Ancak, Rusya’nın devlet iletişim düzenleyicisi, Telegram’ın “aşırılık yanlısı içerikleri kaldırmadığı” gerekçesiyle uygulamaya çeşitli kısıtlamalar getirmiş durumda. Bu durum, Telegram’ın Rusya’da bireysel ve kamusal iletişim için en yaygın kullanılan platformlardan biri olma konumunu tehdit ediyor.

Telegram, bu kısıtlamalara rağmen kullanıcı tabanını korumaya çalışıyor. Ancak, Moskova yönetiminin kullanıcıları devlet destekli MAX adlı mesajlaşma uygulamasına yönlendirme çabaları, Telegram’ın gelecekteki etkisini sorgulatıyor.

Telegram’ın Cevapları ve Gelecek Adımları Neler Olacak?

Pavel Durov’a konuya ilişkin yorum talep edildiği ancak kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Telegram, Reuters’ın yorum talebine de yanıt vermedi. Şirketin, Rusya’daki bu gelişmelere karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Öte yandan, MAX uygulamasının yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunulduğu ve Moskova yönetimi tarafından desteklendiği belirtiliyor. Bu durum, Telegram’ın rekabet ortamında nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli bir etken olabilir.