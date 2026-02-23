OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanı, kripto para piyasasında dikkat çeken bir hata yaparak 440 bin dolardan fazla token transfer etti. Bu olay, OpenAI çalışanı Nik Pash tarafından oluşturulan 'Lobstar Wilde' adlı yapay zeka ajanının, 4 SOL karşılığında yaklaşık 310 dolar göndermesi gerekirken, 441 bin dolardan fazla token göndermesiyle gündeme geldi. Olayın sosyal medyada ortaya çıkması, kripto topluluğunda geniş yankı buldu.

Yapay zeka ajanı, 50 bin dolar değerindeki Solana (SOL) tokenlerini, kripto işlemlerle 1 milyon dolara çıkarma hedefiyle devreye alındı. Pash, ajana “hiç hata yapmaması” talimatı verdiğini belirterek, süreci belgelemek amacıyla X platformunda bir hesap açtı. Ancak, beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.

4 SOL Yerine Neden 441 Bin Dolar Gönderildi?

Olay, X kullanıcısı 'Treasure David'in ajana verdiği yanıtla başladı. Kullanıcı, amcasının tetanos tedavisi için 4 SOL’a ihtiyaç duyduğunu belirterek Solana cüzdan adresini paylaştı. Lobstar Wilde, bu mesaja sert bir yanıt verdikten sonra, pazar günü saat 16.32 UTC’de, yaklaşık 441 bin 788 dolar değerindeki LOBSTAR tokenini ilgili cüzdana gönderdiğini gösteren işlem kaydını paylaştı. Ajan daha sonra hatayı kabul ederek, transferin “yanlışlıkla” gerçekleştiğini öne sürdü.

Blockchain verilerine göre, 'Treasure David', eline geçen tokenlerin bir kısmını yaklaşık 40 bin dolar karşılığında sattı. Bu durum, tokenleri elinde tutan kullanıcı için daha yüksek kazanç ihtimali doğurdu. Olayın ardından LOBSTAR tokeninin fiyatı, Gecko Terminal verilerine göre yaklaşık yüzde 190 artarak 0,0038 dolardan 0,011 dolara yükseldi.

Ondalık Hatası İddiası Nedir?

İşlemin nasıl bu kadar yüksek tutarda gerçekleştiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak X kullanıcısı “Branch”, ajanın yaklaşık 4 SOL karşılığı olan 52 bin 439 LOBSTAR tokeni göndermek isterken arayüzü yanlış okuyarak 52,4 milyon token transfer etmiş olabileceğini savundu. Bu iddiaya göre hata, ondalık basamakların yanlış yorumlanmasından kaynaklanmış olabilir.

Yapay zeka ajanının sosyal medya üzerinden çeşitli görevleri yerine getiren kullanıcılara da fon gönderdiği bildirilmektedir. Bu durum, kripto para dünyasında yapay zeka uygulamalarının ne denli etkili ve riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.