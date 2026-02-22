Yapay zeka çözümleri siber güvenlik alanında nasıl devrim yaratıyor?

Siber güvenlik alanında yapay zeka çözümlerinin kullanımı, son dönemde önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Bu dönüşüm, özellikle yapay zeka devi Anthropic'in geliştirdiği Claude Code aracı ile hız kazandı. Claude Code, yazılım kodlarını analiz etme ve iyileştirme yeteneği ile dikkat çekiyor. Bu araç, yalnızca kod yazmakla kalmayıp, aynı zamanda bir dijital güvenlik araştırmacısı gibi davranarak, daha önce gözden kaçan birçok kritik güvenlik açığını kısa sürede ortaya çıkarabiliyor.

Yıllardır uzmanların manuel incelemelerine ve sınırlı otomasyon araçlarına dayanan yazılım güvenliği, Claude Code'un sunduğu hız ve etkinlikle yeni bir boyut kazanmış durumda. Bu durum, geleneksel güvenlik yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Claude Code'un mevcut sistemlerdeki açıkları bu denli hızlı bir şekilde bulabilmesi, sektördeki uzmanları ve yatırımcıları endişelendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar ve piyasa nasıl tepki verdi?

Yapay zekanın siber güvenlik alanındaki etkileri, büyük şirketlerin borsa değerlerinde kayıplara yol açtı. Yatırımcılar, yapay zekanın bu kadar hızlı ve etkili bir şekilde güvenlik açıklarını tespit etmesi ile birlikte, geleneksel siber güvenlik şirketlerinin iş modellerinin geçerliliğini yitirebileceği endişesi taşıyor. Bu durum, önde gelen siber güvenlik şirketlerinin piyasa değerinde önemli düşüşlere neden oldu.

Analizlerde, bu etki ve tepkinin bazıları