Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?

Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada Sergen Yalçın'ın ilk 11'de yapacağı değişiklikler merak ediliyor.

Yayınlanma
14
Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, bugün kendi sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek. Beşiktaş, son dönemdeki performansıyla dikkat çekerken, bu karşılaşmada galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son dört maçta galip gelemedi. Bu durum, siyah-beyazlı ekip için bir motivasyon kaynağı olmasının yanı sıra, Göztepe'nin kalabalık savunması karşısında nasıl bir strateji izleyeceklerini de belirleyecek. Sergen Yalçın, Göztepe'nin savunmasını aşmak için bazı oyuncularda değişiklik yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'taki Sakatlık Durumu Nedir?

Beşiktaş, Göztepe maçı öncesinde yalnızca bir sakatlık sorunu ile karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure, sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmesi nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Bu durum, Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında önemli bir etken olacak.

El Bilal Toure'nin yokluğu, Beşiktaş'ın hücum hattında bir eksiklik yaratacakken, Yalçın'ın alternatiflerini değerlendirmesi gerekecek. Bu bağlamda, Orkun Kökçü ve Oh'un, Göztepe'nin kalabalık savunmasına karşı bireysel yeteneklerinden yararlanmak amacıyla sahada yer alması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın İlk 11'deki Değişiklikleri Neler Olacak?

Sergen Yalçın, Göztepe maçı için planladığı kadroda bazı değişiklikler yapmayı hedefliyor. Orkun Kökçü'nün, delici paslar üretme görevini üstlenerek hücumda daha etkili olmasını sağlamak amacıyla ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz hafta babasının cenaze merasimi nedeniyle sahada olamayan Ndidi'nin de ilk 11'e dönmesi muhtemel görünüyor.

Öte yandan, Emirhan'ın Djalo'nun yerine maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Asllani'nin kulübeye çekilmesi planlanırken, Rashica'nın da maça 11'de başlaması öngörülüyor. Bu değişiklikler, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında daha etkili bir oyun sergilemesine yardımcı olabilir.

İki Takımın Tarihsel Rekabeti Nasıl?

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig tarihinde toplamda 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş, 30 galibiyet alırken, Göztepe ise 12 kez sahadan üstün ayrıldı. İki takım arasında 17 maçta ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş, bu sezon geride kalan 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

Göztepe ise 22 karşılaşmada elde ettiği 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi ile 41 puan toplayarak, Beşiktaş'ın bir basamak üzerinde, 4. sırada bulunuyor. Bu durum, iki takım arasındaki rekabetin ne denli çekişmeli olduğunu gösteriyor ve taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacağına işaret ediyor.

#Beşiktaş
#Göztepe Beşiktaş
#Süper Lig Programı
