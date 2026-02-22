Burak Deniz ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Umami Filmi Ne Zaman Televizyonda Yayınlanacak?

Başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel'in yer aldığı “Umami” filmi, izleyicilerle ilk kez televizyon ekranlarında buluşacak. Sinema salonlarında büyük ilgi gören bu film, şimdi de evlerde izlenebilir hale geliyor.

Yönetmen Emre Şahin'in imzasını taşıyan Umami, televizyon yayınıyla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Film, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Umami Filminin Konusu Nedir?

Umami, başarılı şef Sina Bora'nın yoğun bir gecesini ve bu süreçte yaşadığı zorlukları konu alıyor. İstanbul'daki lüks restoranında çalışan Sina, işin getirdiği baskıyla başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin talepleri arasında sıkışıp kalıyor.

Film, izleyicilere hem gastronomi dünyasının zorluklarını hem de insan ilişkilerinin karmaşıklığını etkileyici bir şekilde sunuyor. Burak Deniz ve Öykü Karayel'in performansları ile dikkat çeken film, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Umami Filmi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Umami, sadece bir yemek filmi olmanın ötesine geçerek, insan ilişkileri ve kişisel mücadeleler üzerine derin bir bakış açısı sunuyor. Başarılı şefin hikayesi, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Film, izleyicilerin merakla beklediği anlardan biri haline geldi. Burak Deniz ve Öykü Karayel'in güçlü performansları, Umami'yi daha da ilgi çekici kılıyor. Televizyonda yayınlanacak olan bu film, sinema deneyimini evlere taşıyacak.

Televizyon Yayını Ne Zaman Olacak?

Umami filmi, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de NOW kanalında yayınlanacak. Bu tarih, sinema severler için önemli bir fırsat sunuyor. Televizyon izleyicileri, bu etkileyici filmi ilk kez ekranlarında izleme şansına sahip olacaklar.

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in performansları ile dikkat çeken Umami, televizyon izleyicileri için heyecan verici bir deneyim sunacak. Film, izleyicilerin ilgisini çekecek unsurlarla dolu bir yapım olarak öne çıkıyor.