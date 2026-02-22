Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Burak Deniz ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Umami Filmi Ne Zaman Televizyonda Yayınlanacak?

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Umami Filmi Ne Zaman Televizyonda Yayınlanacak?

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Umami filmi, televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Burak Deniz ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Umami Filmi Ne Zaman Televizyonda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel'in yer aldığı “Umami” filmi, izleyicilerle ilk kez televizyon ekranlarında buluşacak. Sinema salonlarında büyük ilgi gören bu film, şimdi de evlerde izlenebilir hale geliyor.

Yönetmen Emre Şahin'in imzasını taşıyan Umami, televizyon yayınıyla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Film, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Umami Filminin Konusu Nedir?

Umami, başarılı şef Sina Bora'nın yoğun bir gecesini ve bu süreçte yaşadığı zorlukları konu alıyor. İstanbul'daki lüks restoranında çalışan Sina, işin getirdiği baskıyla başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin talepleri arasında sıkışıp kalıyor.

Film, izleyicilere hem gastronomi dünyasının zorluklarını hem de insan ilişkilerinin karmaşıklığını etkileyici bir şekilde sunuyor. Burak Deniz ve Öykü Karayel'in performansları ile dikkat çeken film, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Umami Filmi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Umami, sadece bir yemek filmi olmanın ötesine geçerek, insan ilişkileri ve kişisel mücadeleler üzerine derin bir bakış açısı sunuyor. Başarılı şefin hikayesi, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Film, izleyicilerin merakla beklediği anlardan biri haline geldi. Burak Deniz ve Öykü Karayel'in güçlü performansları, Umami'yi daha da ilgi çekici kılıyor. Televizyonda yayınlanacak olan bu film, sinema deneyimini evlere taşıyacak.

Televizyon Yayını Ne Zaman Olacak?

Umami filmi, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de NOW kanalında yayınlanacak. Bu tarih, sinema severler için önemli bir fırsat sunuyor. Televizyon izleyicileri, bu etkileyici filmi ilk kez ekranlarında izleme şansına sahip olacaklar.

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in performansları ile dikkat çeken Umami, televizyon izleyicileri için heyecan verici bir deneyim sunacak. Film, izleyicilerin ilgisini çekecek unsurlarla dolu bir yapım olarak öne çıkıyor.

Ağrı 1970 Spor - Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman Oynanacak ve Hangi Kanaldan İzlenebilecek?
Ağrı 1970 Spor - Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman Oynanacak ve Hangi Kanaldan İzlenebilecek?
#Gündem / 22 Şubat 2026
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
#Spor / 22 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Sinem Kobal'ın Londra Sokaklarındaki Güzelliği ve Tarzı Neden Dikkat Çekiyor?
Sinem Kobal'ın Londra Sokaklarındaki Güzelliği ve Tarzı Neden Dikkat Çekiyor?
Magazin
Haydutlar filmi neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler?
Haydutlar filmi neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler?
119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?
119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?
2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler
2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler
Tayfur Havutçu Kimdir ve Sağlık Durumu Nasıldır?
Tayfur Havutçu Kimdir ve Sağlık Durumu Nasıldır?
21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?
21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?
Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?
Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft