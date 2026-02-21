Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?

Piyasaların dikkatini çeken bir konu olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yeniden gündeme geldi. Yatırımcılar, ekonomistler ve finans uzmanları, TCMB'nin politika faizine ilişkin alacağı kararları merakla bekliyor. Şubat ayının sonuna yaklaşırken, “TCMB faiz kararı ne zaman?” ve “Merkez Bankası faiz indirecek mi?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

Ekonomik verilerin durumu, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik gelişmeler, Merkez Bankası'nın karar sürecinde belirleyici faktörler arasında bulunuyor. Bu ay yapılacak bir toplantı olup olmayacağı da yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı düzenlemeyecek. Bir sonraki faiz toplantısı ise 12 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Merkez Bankası'nın PPK faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Bu toplantıda alınacak karar, piyasalarda büyük bir etki yaratması bekleniyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın alacağı kararları dikkatle izliyor.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ocak ayı enflasyon verilerinin, piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, faiz indirimi beklentilerini zayıflatmış durumda. Bu nedenle, piyasalarda Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimine gitmeyeceği yönünde bir beklenti oluşmuş durumda.

Nihai karar ise, ekonomik göstergeler ve Para Politikası Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda netleşecektir. Yatırımcılar, bu süreçte Merkez Bankası'nın alacağı kararların etkilerini yakından takip ediyor.

TCMB 2026 faiz takvimi neden önemli?

TCMB'nin 2026 yılına ait faiz takvimi, piyasa aktörleri için kritik bir yol haritası niteliği taşıyor. Faiz kararları, döviz kuru, altın fiyatları, mevduat faizleri ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?” ve “PPK toplantısı hangi tarihte?” gibi soruları yakından takip ediyor.

Bir sonraki faiz kararı 12 Mart 2026 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak. Şubat ayında Merkez Bankası toplantı yapmayacak. Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle, bir sonraki toplantıda faiz indiriminin pas geçilebileceği yönünde beklentiler mevcut. 2026 yılı içerisinde PPK toplantıları, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecektir.