12. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak ve Denetimli Serbestlik ile İnfaz Düzenlemesi Var mı?

Son dönemde gündemin önemli konularından biri haline gelen 12. Yargı Paketi, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi iddialarıyla dikkat çekmektedir. Bu düzenlemenin, hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması ve mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıkları içermesi beklenmektedir. Yaklaşık 32 maddeden oluşması öngörülen bu paket, kamuoyunda af ya da infaz indirimi olup olmayacağına dair yoğun bir merak uyandırmıştır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamalar, paketin kapsamına dair tartışmaları daha da artırmıştır. Özellikle “suça sürüklenen çocuk” tanımıyla ilgili yeni düzenleme mesajı vermesi, kamuoyunda bu konudaki beklentileri yükseltmiştir. Peki, 12. Yargı Paketinde neler yer alacak ve infaz düzenlemesi yapılacak mı? Bu sorular, pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

12. Yargı Paketi’nin Temel Amaçları Neler?

Hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi’nin temel amacının yargı süreçlerini hızlandırmak olduğu belirtilmektedir. Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve hukuk yargılamalarında etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, pakette hukuki yargılamaların sadeleştirilmesi, duruşma süreçlerinin hızlandırılması, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi ve çekişmesiz yargı işlemlerinin mahkeme dışı çözümü gibi başlıkların yer alması planlanmaktadır.

Bu yönüyle 12. Yargı Paketi’nin, ceza adaletinden ziyade, hukuk yargılamalarına odaklanan bir reform paketi olacağı ifade edilmektedir. Yargı sisteminin işleyişini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler içermesi beklenmektedir.

Denetimli Serbestlik ve İnfaz Düzenlemesi Olacak mı?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesinin bu pakette yer alıp almayacağıdır. Özellikle erken tahliye ya da infaz indirimi beklentisi sosyal medyada geniş yankı bulmuştur. Ancak eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 Ocak 2026 tarihinde TBMM’de yaptığı açıklamada, yeni bir İnfaz Kanunu çalışmasının bulunmadığını net bir şekilde dile getirmiştir. Tunç, 12. Yargı Paketi’nin infaz düzenlemesiyle ilgili olmadığını, daha çok yargıdaki gecikmeleri önlemeye yönelik teknik düzenlemeler içerdiğini vurgulamıştır.

Bu açıklamalarla birlikte, 12. Yargı Paketi kapsamında genel bir infaz indirimi ya da denetimli serbestlik süresinde kapsamlı değişiklik beklentisinin şu aşamada gündemde olmadığı anlaşılmaktadır.

12. Yargı Paketi’nde Af Düzenlemesi Var mı?

“Af çıkacak mı?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır. Ancak yapılan resmi açıklamalarda af düzenlemesinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Yılmaz Tunç, 12. Yargı Paketi’nin içeriğinde af bulunmadığını açıkça ifade etmiştir. Paket çalışmalarının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilerlediği ve teknik hazırlıkların tamamlanarak milletvekillerinin değerlendirmesine sunulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 12. Yargı Paketi’nin bir af paketi olmadığı, hukuk sisteminin işleyişini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler içerdiği kaydedilmektedir.

“Suça Sürüklenen Çocuk” Tanımı Değişiyor mu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in son açıklamaları, paketin sosyal boyutuna dikkat çekmektedir. Gürlek, çalışmaları süren 12. Yargı Paketi’nde “suça sürüklenen çocuk” kavramının ele alınacağını duyurmuştur. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile istişare halinde bir çalışma yürütüldüğü belirtilmektedir. Avrupa ülkelerinde bu tanımın yaş sınırının 10’a kadar indiğine işaret eden Gürlek, Türkiye’de de tanımın yeniden değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etmiştir.

Düzenlemenin yaz aylarına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının planlandığı açıklandı. 12. Yargı Paketi, 2025 yılının son günlerinde yasalaşarak yürürlüğe girmişti. Özellikle 31 Temmuz 2023’ten önce suçu kesinleşen hükümlüler için erken tahliye düzenlemesi getiren paket sonrası gözler yeni düzenlemeye çevrildi. AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan 12. Yargı Paketi’nin yılın ilk çeyreğinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanmaktadır. TBMM gündemine gelmesinin ardından komisyon süreci ve Genel Kurul görüşmeleriyle yasalaşma takvimi netleşecektir.

Yaklaşık 32 maddeden oluşması beklenen 12. Yargı Paketi, infaz indirimi ya da af düzenlemesinden ziyade, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya ve yargıdaki gecikmeleri azaltmaya odaklanan bir reform paketi olarak şekillenmektedir. Kamuoyunun gözü ise Meclis takvimi ve açıklanacak resmi metinde olacaktır.