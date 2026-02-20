Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?

Almanya'da Merz hükümeti, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına yönelik olarak, 'gazeteciler özgürce görevlerini yapabilmeli' açıklamasında bulundu. Bu durum, düşünce özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilemez bir unsuru olduğu vurgusunu da beraberinde getirdi.

Alman hükümetinin, Alican Uludağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınması, basın ve düşünce özgürlüğü konularında önemli bir tartışma başlattı. DW Türkçe muhabiri Uludağ'ın tutuklanması, Almanya'daki olağan basın toplantısında gündeme geldi ve hükümet yetkilileri tarafından derin bir endişe ile takip edildi.

Alman Hükümeti Süreci Nasıl İzliyor?

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille, gazeteci Uludağ'ın tutuklanmasıyla ilgili süreci 'çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini' belirtti. Hille, ayrıca, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'ın, Federal Hükümet adına Türkiye'ye Uludağ'ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

'Basın ve düşünce özgürlüğü bizim için önemlidir. Bu özgürlükler, demokratik toplumların vazgeçilemez temel taşlarıdır' diyen Hille, Türkiye'de gazetecilerin özgürce çalışabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki Gazetecilik Faaliyetleri Neden Tartışma Konusu Oluyor?

Alican Uludağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanması, Almanya'da büyük bir şaşkınlık yarattı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, 'Özellikle gazeteciler görevlerini baskılardan korkmadan yapabilmeli. Bu Türkiye için de geçerlidir' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hille, Deutsche Welle ve çalışanlarının Türkiye'de özgürce çalışabilmesi ve bağımsız haber yapabilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de basın özgürlüğü konusunun yıllardır uluslararası alanda endişe kaynağı olduğunu belirten Hille, medya çalışanlarının korunması ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun prosedürlerin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Almanya'dan Türkiye'ye Açık Çağrı Ne Anlama Geliyor?

Federal hükümetin, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye 'derhal serbest bırakın' çağrısı, Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'den geldi. Weimer, Uludağ hakkındaki suçlamaların 'dayanaksız' olduğunu belirterek, Türkiye'ye açık bir çağrıda bulundu: 'Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir.'

Alman Bakan, ayrıca Deutsche Welle ve çalışanlarının Türkiye'de özgürce çalışabilmesi ve bağımsız haber yapabilmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguladı. Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunun Türkiye'deki basın özgürlüğü konusundaki endişelerini artıran bir durumu ortaya koymaktadır.