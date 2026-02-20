Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?

Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?

Almanya'da Merz hükümeti, Alican Uludağ'ın tutuklanmasını eleştirerek basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Almanya'da Merz hükümeti, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına yönelik olarak, 'gazeteciler özgürce görevlerini yapabilmeli' açıklamasında bulundu. Bu durum, düşünce özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilemez bir unsuru olduğu vurgusunu da beraberinde getirdi.

Alman hükümetinin, Alican Uludağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınması, basın ve düşünce özgürlüğü konularında önemli bir tartışma başlattı. DW Türkçe muhabiri Uludağ'ın tutuklanması, Almanya'daki olağan basın toplantısında gündeme geldi ve hükümet yetkilileri tarafından derin bir endişe ile takip edildi.

Alman Hükümeti Süreci Nasıl İzliyor?

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille, gazeteci Uludağ'ın tutuklanmasıyla ilgili süreci 'çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini' belirtti. Hille, ayrıca, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'ın, Federal Hükümet adına Türkiye'ye Uludağ'ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

'Basın ve düşünce özgürlüğü bizim için önemlidir. Bu özgürlükler, demokratik toplumların vazgeçilemez temel taşlarıdır' diyen Hille, Türkiye'de gazetecilerin özgürce çalışabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki Gazetecilik Faaliyetleri Neden Tartışma Konusu Oluyor?

Alican Uludağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanması, Almanya'da büyük bir şaşkınlık yarattı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, 'Özellikle gazeteciler görevlerini baskılardan korkmadan yapabilmeli. Bu Türkiye için de geçerlidir' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hille, Deutsche Welle ve çalışanlarının Türkiye'de özgürce çalışabilmesi ve bağımsız haber yapabilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de basın özgürlüğü konusunun yıllardır uluslararası alanda endişe kaynağı olduğunu belirten Hille, medya çalışanlarının korunması ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun prosedürlerin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Almanya'dan Türkiye'ye Açık Çağrı Ne Anlama Geliyor?

Federal hükümetin, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye 'derhal serbest bırakın' çağrısı, Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'den geldi. Weimer, Uludağ hakkındaki suçlamaların 'dayanaksız' olduğunu belirterek, Türkiye'ye açık bir çağrıda bulundu: 'Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir.'

Alman Bakan, ayrıca Deutsche Welle ve çalışanlarının Türkiye'de özgürce çalışabilmesi ve bağımsız haber yapabilmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguladı. Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunun Türkiye'deki basın özgürlüğü konusundaki endişelerini artıran bir durumu ortaya koymaktadır.

Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?
Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?
#Gündem / 20 Şubat 2026
A Knight of the Seven Kingdoms dizisi izleyici sayısını nasıl artırıyor?
A Knight of the Seven Kingdoms dizisi izleyici sayısını nasıl artırıyor?
#Magazin / 20 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Çocuklar, 1 Aydır Görmedikleri Asker Babalarını NATO Tatbikatında Nasıl İzlediler?
Çocuklar, 1 Aydır Görmedikleri Asker Babalarını NATO Tatbikatında Nasıl İzlediler?
Gündem
Şanlıurfa'da 2026 Ramazan İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?
Şanlıurfa'da 2026 Ramazan İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?
20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 972. bölümde Efe Efeoğlu'nun menüsü nasıl değerlendirildi?
20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 972. bölümde Efe Efeoğlu'nun menüsü nasıl değerlendirildi?
Hadise, Annesinin Doğum Gününü Nasıl Kutladı? Aşk Bahçem, Annem...
Hadise, Annesinin Doğum Gününü Nasıl Kutladı? Aşk Bahçem, Annem...
Altay, Tire 2021'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor
Altay, Tire 2021'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor
2026 Cemre Düşme Takvimi: İlk Cemre Havaya Düştü, İkinci Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
2026 Cemre Düşme Takvimi: İlk Cemre Havaya Düştü, İkinci Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor
Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor
Loom Games ve Pixel Flow’un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler
Loom Games ve Pixel Flow’un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft