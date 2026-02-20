Dolar
43,8495 %0.2
Euro
51,6005 %-0.03
Gram Altın
7.086,43 % 0,70
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?

Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı ve hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile gerçekleştireceği karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli maç öncesinde antrenmanlarını titizlikle sürdürdü.

Hazırlık süreci nasıl geçti?

Söz konusu antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak, ardından 2 grup halinde yapılan 8'e 2 çalışması ile devam etti. Bu çalışma, oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan maç öncesi hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla planlandı.

Son bölümde ise taktik çalışmalara ağırlık verildi. Oyuncular, Konyaspor'un oyun sistemine dair analizler yaparak, rakibe karşı nasıl bir strateji izleyeceklerini belirlediler. Bu süreç, takımın uyumunu artırmak ve sahada daha etkili bir performans sergilemek adına büyük önem taşıyor.

Maçın önemi nedir?

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de Konyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka, sarı-kırmızılı takım için ligdeki hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Galatasaray, bu maçta alacağı sonuçla hem puan durumunu güçlendirmek hem de moral bulmak istiyor.

Konyaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak, Galatasaray karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle her iki takım da maça büyük bir motivasyonla çıkacak. Taraftarlar, bu karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

#Antrenman
#Galatasaray
#Süperlig
#Trendyol Süper Lig
#Tümosan Konyaspor
Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?
Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?
#Gündem / 20 Şubat 2026
A Knight of the Seven Kingdoms dizisi izleyici sayısını nasıl artırıyor?
A Knight of the Seven Kingdoms dizisi izleyici sayısını nasıl artırıyor?
#Magazin / 20 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Çocuklar, 1 Aydır Görmedikleri Asker Babalarını NATO Tatbikatında Nasıl İzlediler?
Çocuklar, 1 Aydır Görmedikleri Asker Babalarını NATO Tatbikatında Nasıl İzlediler?
Gündem
Şanlıurfa'da 2026 Ramazan İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?
Şanlıurfa'da 2026 Ramazan İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?
20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 972. bölümde Efe Efeoğlu'nun menüsü nasıl değerlendirildi?
20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 972. bölümde Efe Efeoğlu'nun menüsü nasıl değerlendirildi?
Hadise, Annesinin Doğum Gününü Nasıl Kutladı? Aşk Bahçem, Annem...
Hadise, Annesinin Doğum Gününü Nasıl Kutladı? Aşk Bahçem, Annem...
Altay, Tire 2021'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor
Altay, Tire 2021'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor
2026 Cemre Düşme Takvimi: İlk Cemre Havaya Düştü, İkinci Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
2026 Cemre Düşme Takvimi: İlk Cemre Havaya Düştü, İkinci Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor
Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor
Loom Games ve Pixel Flow’un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler
Loom Games ve Pixel Flow’un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft