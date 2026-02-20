Dolar
Loom Games ve Pixel Flow'un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler

Loom Games ve Pixel Flow’un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler

Loom Games ve Pixel Flow'un sahipleri hakkında bilgi veren detaylar ve Scopely ortaklığına dair gelişmeler.

Yayınlanma
14
Loom Games ve Pixel Flow’un Sahipleri Kimdir? Detaylar ve Gelişmeler
Okunma Süresi: 2 dk

Mobil oyun sektöründe son yıllarda dikkat çeken gelişmelerden biri, İstanbul merkezli Loom Games’in çoğunluk hissesinin ABD merkezli Scopely tarafından devralınması olmuştur. Bu önemli satın alma, sektördeki dinamikleri değiştiren bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Loom Games, geliştirdiği “Pixel Flow!” adlı mobil oyun ile ABD pazarında en çok gelir elde eden ilk 20 oyun arasına girmeyi başarmış ve bu başarı ile unicorn statüsüne ulaşmıştır. Bu gelişmeler, Loom Games ve Pixel Flow’un sahipleri kim sorusunu gündeme getirmiştir.

Loom Games’in Kurucuları Kimlerdir?

Loom Games’in kurucuları ve ana hissedarları arasında CEO Kübra Gündoğan ve CTO Emre Çelik yer almaktadır. Şirket, 2025 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, kısa sürede mobil oyun dünyasında dikkat çekici bir başarı grafiği yakalamıştır. Bu başarı, şirketin pazardaki konumunu güçlendirmiştir.

Son açıklanan ortaklık yapısına göre, hisselerin dağılımı şu şekildedir: 500 Startups İstanbul Fund II %2,526 oranında bir paya sahiptir. Bu tabloya göre, şirketin çoğunluk hissesi Scopely’ye ait durumdadır. Scopely’nin arkasında ise Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) destekli bir sermaye yapısı bulunmaktadır.

Pixel Flow’un Gelişimi ve Sahipliği

Pixel Flow!, Loom Games tarafından geliştirilen ve şirketin amiral gemisi konumundaki mobil oyundur. Dolayısıyla, Pixel Flow’un sahibi doğrudan Loom Games olarak tanımlanabilir. Scopely’nin çoğunluk hissesini satın almasıyla birlikte, Pixel Flow’un küresel yayın ve büyüme stratejisi de Scopely’nin global dağıtım ağı üzerinden yürütülmeye başlamıştır.

Buna rağmen, kurucu ortaklar şirkette önemli paya sahip olmaya devam etmektedir. Anlaşmanın resmi finansal detayları tam olarak açıklanmasa da, Scopely’nin çoğunluk hissesi için minimum 500 milyon dolar ödediği belirtilmektedir. Şirketin değerlemesinin ise 1 milyar doların üzerinde olduğu ifade edilmektedir.

Loom Games’in Başarı Hikayesi Nedir?

Loom Games, yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile yola çıkmış ve üniversite yıllarında 50’şer bin TL sermaye ile başlayan bu girişim, birkaç yıl içinde milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştır. Pixel Flow!, piyasaya sürüldükten sonra kısa sürede 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etmiştir.

Oyun, ABD’de en çok gelir elde eden ilk 20 mobil oyun arasında yer almış ve bu başarının arkasında üç temel unsur öne çıkmaktadır: hibrit gelir modeli (uygulama içi satın alma ve reklam), güçlü kullanıcı tutundurma performansı ve Scopely’nin veri analitiği, global dağıtım ve monetizasyon tecrübesi ile birlikte Pixel Flow’un daha geniş pazarlara yayılması hedeflenmektedir.

