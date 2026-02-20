Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması Kapsamında 32 Kişi Gözaltına Alındı mı?

Futbolda bahis ve şike soruşturması, spor dünyasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Son olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir çalışma neticesinde, 10 ilde 33 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda toplam 32 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları Neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyon, yasal bahis sitelerinde rakip lehine oynanan bahisler üzerine yoğunlaştı. Özellikle, kulüp yöneticilerinin bahis kuponları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bazı yöneticilerin takımlarıyla ilgili müsabakalarda rakip takımlara bahis oynadığı tespit edildi. Bu durum, soruşturmanın kapsamını genişletti ve 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hangi İllerde Operasyon Gerçekleştirildi?

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla gibi 10 ilde gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Bu durum, spor dünyasında bahis ve şike konularının ne denli ciddi bir boyut kazandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına Alınan Yöneticilerin Kulüpleri Belli Oldu mu?

Gözaltına alınan yöneticilerin hangi kulüplerle ilişkili olduğu da soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Savcılık tarafından verilen gözaltı kararının ardından, ilgili illerdeki adreslere yapılan baskınlarda, kulüplerin yöneticileri arasında bağlantılar tespit edildi. Bu durum, spor camiasında tartışmalara yol açarken, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha fazla detay ortaya çıkarması bekleniyor.

Futboldaki bu tür operasyonlar, sporun temizlenmesi ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Soruşturmanın ilerleyişi ve sonuçları, hem spor camiası hem de kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmektedir.