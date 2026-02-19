Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?

Xiaomi, Redmi ve POCO markaları, akıllı telefon kullanıcıları için yazılım güncellemeleri konusunda önemli bir duyuru yaptı. Bu duyuru, kullanıcıların cihazlarının destek süresinin sona ereceği tarihleri kapsamaktadır. Gizmochina tarafından derlenen bilgilere göre, bazı modellerin HyperOS güncellemeleri almayı bırakacağı End-of-Life (EOL) tarihleri, markanın resmi web sitesinden elde edilmiştir.

Bu EOL tarihleri, akıllı telefonların büyük HyperOS sürümleri ve güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere, artık yazılım desteği almayacağı zamanı ifade etmektedir. Kullanıcılar için bu durum, cihazlarının güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale geleceği anlamına gelmektedir. Cihazlar, bu tarihe kadar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etse de, güncel yazılımlara erişim kaybolacaktır.

Hangi Modellerin Destek Süresi Bitiyor?

Açıklanan EOL tarihleri, Xiaomi'nin amiral gemisi modellerinden uygun fiyatlı cihazlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Örneğin, yeni nesil Xiaomi 15 ve 15 Ultra modelleri, 1 Mart 2031 tarihine kadar güncellemelerini alacakken, Xiaomi 14 modeli 25 Şubat 2029'da, Xiaomi 13 ve 13 Pro serisi ise 8 Mart 2028'de güncelleme desteğini kaybedecektir.

Redmi markası altında ise Redmi Note 15 serisi, 15 Ocak 2032'ye kadar desteklenmeye devam ederken, popüler Redmi 15 modeli için bu tarih 22 Eylül 2029 olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler, kullanıcıların cihazlarının güncellemeleri hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olacaktır.

POCO Cihazları İçin EOL Tarihleri Nedir?

POCO kullanıcıları için de önemli tarihler açıklanmıştır. POCO F6 Pro modeli, 22 Mayıs 2028 tarihinde EOL tarihini tamamlayacakken, POCO X5 Pro 5G modeli ise 6 Şubat 2026 itibarıyla güncelleme desteğini kaybedecektir. Bu durum, POCO kullanıcılarının cihazlarının güvenliğini ve güncelliğini korumak adına yeni modellere geçiş yapmalarını gerektirebilir.

Gizmodo'nun haberine göre, EOL tarihine yaklaşan veya bu tarihi geçmiş olan kullanıcıların, güvenlik risklerinden kaçınmak ve en güncel HyperOS yazılımında kalmak için daha yeni bir modele geçmeleri önerilmektedir. Bu durum, kullanıcıların akıllı telefon deneyimlerini daha güvenli hale getirmek adına önemli bir adım olacaktır.

EOL Tarihleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarının EOL tarihleri, kullanıcıların cihazlarının yazılım güncellemeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Kullanıcıların bu tarihlere dikkat ederek, cihazlarının güvenliğini ve performansını korumak adına gerekli adımları atmaları önem arz etmektedir. Bu bilgiler, özellikle teknoloji tutkunları ve akıllı telefon kullanıcıları için kritik bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, bu güncellemeler ve EOL tarihleri, kullanıcıların cihazlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda güvenliklerini de sağlamaktadır.