Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?

Adana'da 2026 Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte, vatandaşlar akşam ezanı ve iftar vakti bilgilerini araştırmaya başladı. Bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı, 19 Şubat Perşembe günü saat 18.29'da gerçekleşecek. Adanalılar, bu saatten itibaren oruçlarını açacaklar.

Adana'da İlk İftar Vakti Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre, Adana'da ilk iftar saati 19 Şubat tarihinde 18.29 olarak belirlenmiştir. Bu tarihte, akşam ezanının okunmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan Adanalılar, iftarlarını açacaklar.

Aynı gün içerisinde, Adana'da yatsı ezanı ise 19.44'te okunacak. Yatsı namazının ardından, camilerde teravih namazı cemaatle kılınacak. İlk teravih, Ramazan'ın ilk akşamında, yani 19 Şubat'ta eda edilecektir.

İmsak Vakti Hakkında Bilgi

Ramazan ayının ikinci günü için sahura kalkacak olan vatandaşlar, 20 Şubat Cuma günü 05.55'te imsak vaktinin girmesiyle oruca niyet edecekler. İmsak vakti, sabah ezanının okunmasıyla birlikte yeme içmenin sona erdiği ve oruç ibadetinin başladığı anı ifade etmektedir.

Bu bilgiler, Adana'da Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olanlar için önem taşımaktadır. İftar ve sahur vakitleri, ibadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirmek isteyenler için büyük bir rehberlik sağlamaktadır.