Duygu Nebioğlu, 6 Milyonluk Tazminatını Nasıl Değerlendirecek?

Duygu Nebioğlu, ünlü sanatçı Metin Akpınar’a açtığı manevi tazminat davasını kazanarak mahkeme tarafından kendisine hükmedilen 6 milyon TL’lik tazminatın ardından ilk kez bir canlı yayına katıldı. Bu yayında Nebioğlu, tazminatın nasıl değerlendirileceğine dair planlarını detaylandırdı.

Duygu Nebioğlu'nun Tazminat Süreci Nasıldı?

Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Metin Akpınar, 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişki sonucunda Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babası olarak biliniyor. Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini öne sürerek Akpınar'a karşı manevi tazminat davası açmıştı. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Nebioğlu, uzun yıllar süren bir belirsizlikten sonra kendisini rahatlamış hissettiğini ifade etti. Nebioğlu, Akpınar'ın annesi hakkında yaptığı yalan beyanların kendisi için önemli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.

Tazminatın Kullanım Planları Neler?

Duygu Nebioğlu, tazminatın büyük bir kısmını zekat vermek için kullanmayı planladığını belirtti. Nebioğlu, '6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum' şeklinde konuştu. Ayrıca, kendi yaşam alanını oluşturma hedefinin olduğunu ve köy hayatı düzeni kurmak istediğini ifade etti.

Nebioğlu, hayvanlara olan sevgisini de dile getirerek, onların zor dönemler yaşadığını ve bu konuda yardım etmek istediğini belirtti. 'Hayvanları çok seviyorum, onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum' diyerek bu konudaki duyarlılığını vurguladı.

Baba ile İlişkisi ve Gelecek Planları

Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminata rağmen babası Metin Akpınar'a güvenmediğini ve onun kendisine dürüst davranmayacağını düşündüğünü ifade etti. 'Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu' diyerek, babasıyla olan ilişkisini net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca, mal varlığı talebiyle ilgili mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Canlı yayında, 'Mücadelemiz bitmedi, devam edecek' diyerek, tazminat sürecinin sadece başlangıç olduğunu vurguladı. Duygu Nebioğlu, bu süreçte yaşadığı deneyimlerin kendisine önemli dersler kattığını ve hak mücadelesinin önemini kavradığını belirtti.